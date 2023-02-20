滬尾扶輪社連16年辦捐血 抽萬元家電人潮踴躍

台北滬尾扶輪社昨(19)日於淡水水碓活動中心舉辦捐血活動，為捐出熱血的民眾加油打氣，捐血就送出2公斤的白米之外，更祭出抽獎萬元家電的獎品，今年已經是扶輪社連續16年舉辦，共捐出超過1萬袋的血，而這次也是希望能夠幫助目前缺血的血庫，解決血荒的困擾。

扶輪社3522區總監葉再成表示，目前許多醫院的血庫，都很缺血，扶輪社，這次更盛大舉辦，不僅是出動了5台捐血車，為了吸引民眾參與捐血，除了捐血就送出2公斤的白米之外，更祭出抽獎萬元家電的獎品，還有抽紅包禮券，這也讓活動現場一早就有滿滿的排隊人潮，大家都非常熱心，來幫助，幫助需要的病人，一起來響應公益。

另外捐血現場也需要進行檢驗血液，填寫健康表格，這次扶輪社共出動5輛捐血車，目標則是1200袋，也希望藉由愛心公益活動，拋磚引玉，帶動社會關懷的熱心，讓更多人來響應捐血，幫助更多需要的人。