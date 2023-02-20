汐止回收場工作環境不安全 國道防護網再延伸
汐止區清潔隊在長江街的資源回收場，工作環境並不安全，去年還發生了清潔隊員遭上方國道行經的貨櫃車輪胎掉落砸傷的意外，所以，新北市議員張錦豪就協助將上頭高架的防護網延伸，另外，今年也再爭取另一側也加裝防護網，以免類似意外再發生。
江北里長謝祚敏說，清潔隊員在這裡工作也要顧及他們的安全，過去多次發生駕駛人沒有道德把煙蒂、檳榔渣、提神飲料酒料往下丟，甚至貨櫃車的輪胎掉到底下，傷到行經的清潔人員，安全上有很大的顧慮，很感謝議員張錦豪協助爭取了經費施作防護網，讓清潔隊員比較有安全感。
新北市議員張錦豪表示，汐止清潔隊資源回收場，因為上方是貨櫃專用道，之前常有異物掉下去，甚至砸傷了工作的清潔隊作業人員，所以，之前已經在單側補做了新的防護網，費用大概是86萬，工程已經完成了。
張錦豪指出，今年再爭取到另一側補做以及延伸，這部分已經跟市府養工處爭取到180萬的經費，預計在三個月會完成，同時因為勞檢處也有來到回收場視察，發現工作環境還是有些危險性，因為，如果橋上有東西掉下去會砸傷下面的工作人員，所以，這次改善會做的更安全，讓辛苦的清潔隊員有更安全的環境。
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