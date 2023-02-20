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找不到停車位 汐止八連路橋下盼規劃停車場

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區汐萬路二段、八連路一帶停車位一位難求，新北市議員廖先翔希望在八連路北二高橋下空間，能夠規劃停車場。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區汐萬路二段、八連路一帶停車位一位難求，新北市議員廖先翔希望在八連路北二高橋下空間，能夠規劃停車場。 圖／觀天下有線電視提供

在汐止區汐萬路二段、八連路一帶，居住人口不少，尤其汐萬路上還有好幾百戶的社區，只是附近停車位一位難求，讓居民很困擾，所以，新北市議員廖先翔就召集相關單位人員會勘，希望在八連路北二高橋下空間，能夠規劃停車場

在汐止區八連路高速公路橋下，目前正在進行橋樑補強工程，而在附近停車位一位難求的情況下，附近居民就向新北市議員廖先翔陳情，希望未來工程做好後的橋下空間，能夠做為停車場，主要是因為前方汐萬路二段的明園社區，居住人口有三百多戶，只是一直以來沒有停車位，停車秩序相當雜亂，迫切需要停車場。

民眾說，社區有315戶，但是停車位嚴重不足，鄰近社區也是類似狀況，因為，汐萬路本來路就狹小又都是紅線，停車需求量大，如果北二高橋下可以當停車場，對消防救災、生活品質會更提升。

新北市議員廖先翔表示，在汐萬路轉進八連路入口處的北二高橋下，因為，在市區很多高速公路橋下空間都是拿來做為停車使用，所以，汐萬路一帶的居民就在反應，鄰近比較沒有公有的停車空間，是不是可以請高公局釋出做為停車場。

廖先翔指出，目前橋下正在進行結構補強工程，先前這塊空間是有民間業者在租放一些工程料件之類的，所以，這次就找市府交通局跟高公局來評估是不是能夠將來做停車場使用，高公局回應只要地方交通局發函告知地方有停車需求，將來這塊土地在出租招標的時候就會限定使用，規定來投標的業者就只能做停車場使用，後續交通局就會依照地方建議發文給高公局，到時候工程結束後招標時，做為停車場，讓附近民眾停車更方便。

停車場 議員

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