發言權限被架空請辭？ 羅旺哲：希望我離開讓北市府更好運作

台北市長蔣萬安上任不到2個月，北市府發言人羅旺哲三度向蔣萬安請辭，今天下午請辭獲准，北市府發言人將由副秘書長王秋冬兼任發言人。這也是蔣萬安市府小內閣上任不到兩個月，第一位請辭的蔣市府團隊成員。

儘管羅旺哲是因身體健康因素請辭，不過據了解，羅三度請辭辭意甚堅，是因府內有高層想掌握發言體系，自從蔣萬安視察大巨蛋後，羅的發言權限也疑似遭架空。

市府知情人士也透露，這次上海代表團為期三天的參訪行程，羅旺哲雖身為發言人，卻無法掌握行程，甚至今天代表團赴北市府拜會，身為市府重要發言角色的羅旺哲也沒有被安排在拜會現場，尤其參訪第一天，因上海團行程一變再變，遭藍綠議員砲轟市府在跟媒體玩捉迷藏，身為對外媒體工作的發言人備受壓力。

不過對於自己的請辭，羅旺哲仍僅表示，他是因身體健康因素請辭，是否府內有人對於發言體系有不同看法？羅表示，他就是做好自己的工作，別人怎麼想，都尊重。不過羅也說，「希望我的離開，可以讓市府團隊更好運作。」

媒體也問羅旺哲，還沒開議就請辭是否落跑？羅表示，他沒有落跑，這兩個月都戰戰兢兢，幫市府扮演好化妝師角色，就是回家好好調養身體，再看下一步，回家想做的第一件事，就是想回家幫老婆做家事洗衣服拖地，老婆百分之百支持他。