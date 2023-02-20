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北市發言人羅旺哲三度請辭獲准 副秘書長王秋冬兼任

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北市發言人羅旺哲三度請辭蔣萬安准辭 副秘王秋冬兼發言人

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安上任不到2個月，北市府發言人羅旺哲三度請辭獲准。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安上任不到2個月，北市府發言人羅旺哲三度請辭獲准。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安上任不到2個月，北市府發言人羅旺哲三度向市長蔣萬安請辭，羅旺哲下午受訪表示，他上周第一次已向市長蔣萬安請辭，今天上海團參訪北市府後，中午再度向蔣萬安提辭呈，儘管下午蔣萬安再度慰留，羅旺哲仍辭意甚堅。沒多久，北市府就發布新聞稿，表示羅旺哲請辭獲准，由副秘書長王秋冬兼任發言人，綜理媒體事務。

羅旺哲今下午受訪表示，擔任發言人壓力是一定有，但他就是身體有一些狀況、這2個月每天早起晚歸，身體的確有一些負荷不了，希望能好好調養，「如果我垮了，這個家也會跟著垮」，所以才提出請辭，請辭上周就提出，當時市長希望他再想一下。

羅旺哲說，這禮拜燈會結束，他認為這時候完成階段性任務，所以今天中午再度向市長蔣萬安報告，市長當下沒有答應，希望他再想一下，不過他會去好好調整身體，「青山常在、綠水長流、後會有期」。

蔣萬安准辭後，羅旺哲隨即也退出媒體群組。

蔣萬安准辭後，羅旺哲隨即也退出媒體群組。圖／Line截圖
蔣萬安准辭後，羅旺哲隨即也退出媒體群組。圖／Line截圖

蔣萬安 燈會

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