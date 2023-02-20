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新北公布違法雇主名單 統聯客運遭重罰80萬元

中央社／ 新北20日電

新北市政府勞工局今天公布今年第1波違法雇主名單，其中，統聯客運被查出使勞工超時工作，累計已第8次違反同一規定，遭勞工局加重裁罰新台幣80萬元。

勞工局發布新聞稿，公布今年第1波違反勞動基準法、職業安全衛生法、就業服務法、勞工退休金條例的雇主名單，共有347家業者違法，勞工局開罰總金額逾2000萬元。

其中，統聯客運因使勞工超時工作，已被查出累計第8次違反同一規定，且該公司僱用勞工人數達1500人，因此遭加重裁罰80萬元。

勞工局表示，有鑑於客運業者經常使勞工超時加班，除影響駕駛勞動權益，也危及乘客及用路人的安全。因此新北勞檢處每年針對客運業至少發動2次專案檢查，並針對累犯事業單位加重罰鍰處分。

勞工局表示，違反勞基法部分以未依法給付加班費最為嚴重，共有96家；違反職安法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍，共有86家；違反就服法部分，因對勞工年齡歧視而遭開罰者有1家；違反勞退條例部分，未依法給付資遣費者有2家。

勞工局 加班費

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