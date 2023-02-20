新北公布違法雇主名單 統聯客運遭重罰80萬元
新北市政府勞工局今天公布今年第1波違法雇主名單，其中，統聯客運被查出使勞工超時工作，累計已第8次違反同一規定，遭勞工局加重裁罰新台幣80萬元。
勞工局發布新聞稿，公布今年第1波違反勞動基準法、職業安全衛生法、就業服務法、勞工退休金條例的雇主名單，共有347家業者違法，勞工局開罰總金額逾2000萬元。
其中，統聯客運因使勞工超時工作，已被查出累計第8次違反同一規定，且該公司僱用勞工人數達1500人，因此遭加重裁罰80萬元。
勞工局表示，有鑑於客運業者經常使勞工超時加班，除影響駕駛勞動權益，也危及乘客及用路人的安全。因此新北勞檢處每年針對客運業至少發動2次專案檢查，並針對累犯事業單位加重罰鍰處分。
勞工局表示，違反勞基法部分以未依法給付加班費最為嚴重，共有96家；違反職安法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍，共有86家；違反就服法部分，因對勞工年齡歧視而遭開罰者有1家；違反勞退條例部分，未依法給付資遣費者有2家。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言