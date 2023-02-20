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蔣萬安上任不到2個月 發言人羅旺哲健康因素請辭未獲准

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市府發言人羅旺哲。本報資料照片
北市府發言人羅旺哲。本報資料照片

台北市長蔣萬安上任快2個月，驚傳北市府發言人羅旺哲已兩度向市長蔣萬安請辭，羅旺哲下午證實，他上周已向市長蔣萬安請辭。

今天上海團參訪北市府，羅旺哲還陪同副秘書長王秋冬轉述拜會內容，不過上海團一行人離開後，羅再度以「身體健康因素」請辭，不過目前市長蔣萬安尚未准辭。

據了解，這次上海代表團為期三天的參訪行程，羅旺哲身為發言人，卻無法掌握行程，甚至今天代表團赴北市府拜會，身為市府重要發言角色的羅旺哲也沒有被安排在拜會現場。

尤其上海團參訪第一天，因行程一變再變，藍綠議員砲轟市府在跟媒體玩捉迷藏，讓身為對外媒體工作的發言人備受壓力，不過羅旺哲對於自己的請辭，僅表示，是因身體健康因素。

羅旺哲今天受訪證實，他這兩個月來，身體出現一些狀況，希望能夠調養，的確有向蔣萬安請辭，但尚未准辭。這也是蔣市府上任不到兩個月，小內閣第一人請辭，尤其蔣市府的小內閣人事尚未全補齊，衛生局長至今就還找不到人，發言人就已向市長請辭。

北市府發言人羅旺哲(左二)今天上午還陪同副秘書長王秋冬(左三)轉述上海團拜會內容，隨即就傳出羅以「身體健康因素」請辭，不過市長蔣萬安尚未准辭。記者曾原信/攝影
北市府發言人羅旺哲(左二)今天上午還陪同副秘書長王秋冬(左三)轉述上海團拜會內容，隨即就傳出羅以「身體健康因素」請辭，不過市長蔣萬安尚未准辭。記者曾原信/攝影

蔣萬安 上海

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