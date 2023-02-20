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三鶯水資中心地景公園 單車道還串連周圍多個景點

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北的三鶯水資源回收中心可藉由單車道串連周邊景點。圖／新北水利局提供
新北的三鶯水資源回收中心可藉由單車道串連周邊景點。圖／新北水利局提供

水資中心過去被認為較難與民眾居住生活相融，不過位於新北的三鶯水資源回收中心，就是首座結合綠地景觀公園、汙水處理設施地下化的水資中心，地上就有9公頃公園綠地，成為生態、遊樂、運動的好去處。

水利局長宋德仁表示，三鶯水資源回收中心是一座銀級綠建築，與眾不同的在於，中心打開圍牆，園區內設置兒童遊戲設施、成人體健設施，位於1樓管理中心廁所、飲水機及哺乳室，每天上午8點到下午6點，都提供來散步、騎腳踏車、遛狗等活動的遊客方便使用，民眾能感受到汙水處理廠變身成大公園，從「鄰避設施」變成「好厝邊」。

宋德仁指出，園區內設有假日營業的自行車租借站，沿大漢溪自行車道可串聯南北景點，往南行經龍窯橋、山水步道一路可抵達桃園大溪，往北可至鹿角溪人工濕地、後村堰遙控飛機場、山佳荷花池及沐心池，一路騎下去可達淡水八里、新店碧潭或串台北市自行車道，沿途風光明媚美景盡收眼底，還可至周圍鶯歌多遊樂點遊玩。

另位，於樹林區的學府路上，豎立路旁幾支巨大的「枴杖糖」，是北大特區薄膜生物處理場免費回收水的取水口，仔細觀察會發現枴杖糖的顏色從黑色的條紋漸漸轉向繽紛的彩虹，代表著將生活污水淨化再利用的過程。

水利局補充，三鶯水資源回收中心每日接收處理三峽、鶯歌及部分樹林地區近2萬4千戶的生活污水，單日最高污水處理量設計達2.8萬噸，可有效降低大漢溪的汙染情形；生活汙水經淨化處理後，可回收再利用於非接觸人體之用途，例如花草澆灌、馬路噴灑等。

新北的三鶯水資源回收中心是首座結合綠地景觀公園、汙水處理設施地下化的水資中心。圖／新北水利局提供
新北的三鶯水資源回收中心是首座結合綠地景觀公園、汙水處理設施地下化的水資中心。圖／新北水利局提供
樹林區的學府路上，豎立路旁幾支巨大的「枴杖糖」，是北大特區薄膜生物處理場免費回收水的取水口。圖／新北水利局提供
樹林區的學府路上，豎立路旁幾支巨大的「枴杖糖」，是北大特區薄膜生物處理場免費回收水的取水口。圖／新北水利局提供

污水 水資源

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