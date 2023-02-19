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限購兩盒也買不到...賣場蛋架空無一物 議員諷：鄭文燦可以來視察嗎？

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
鍾沛君在臉書上傳一張文山區景興路上的大賣場，在2月19日下午14時53分的蛋架貨量空蕩蕩。圖／摘自鍾沛君臉書
鍾沛君在臉書上傳一張文山區景興路上的大賣場，在2月19日下午14時53分的蛋架貨量空蕩蕩。圖／摘自鍾沛君臉書

受到氣溫、禽流感與換羽等因素影響，國內蛋量供應不足，雞蛋價格每台斤上漲2元，消費者、業者皆喊苦。台北市議員鍾沛君今日則在臉書上寫，大安文山買不到蛋，喊話行政院副院長鄭文燦「可以來視察嗎？」

鍾沛君表示，她今天下午收到民眾訊息，附上一張照片，並提及偌大的貨架空無一物，不管紅殼蛋、白殼蛋，高價蛋、低價蛋，通通沒有，襯得那張「限購兩盒」更顯諷刺。

鍾沛君表示，幾步之遙的另一個貨架只剩幾盒皮蛋和鹹蛋，地點是文山區景興路上的大賣場，時間是2月19日下午14時53分。傳訊息給她的民眾還「高EQ的自我安慰」，稱「還好小孩不愛吃蛋」。她批評，但這正是老百姓此刻萬般無奈的日常。

鍾沛君表示，雞蛋問題歷時兩年，農委會主委陳吉仲多次喊話，但喊了半年多之後蛋價依然居高不下，陳才在立院說「承諾不缺蛋」，不是承諾蛋價要回穩，也就是變貴他沒有辦法。

鍾沛君表示，但從年前後到現在，這個問題卻是更加嚴峻，連台鐵便當都因為沒有原型雞蛋，只好把菜色調整成用進口的液體蛋加調味料就能做出來的玉子燒，以節省雞蛋用量和成本。

鍾沛君批評，陳吉仲堅持了一年多的「不是缺蛋只是缺便宜蛋」的說法，「這巴掌不知打不打得醒他？畢竟我們都不是鄭文燦，可沒有人會在我們進超市買蛋之前，特別把貨架補滿。」

鍾沛君 雞蛋 陳吉仲 鄭文燦

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