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影／蔣萬安出席「2023臺北客家春慶祈福活動」祝福寶寶平安長大
「2023臺北客家春慶祈福活動」今天在台北市客家文化主題公園舉行，受邀出席的台北市長蔣萬安循客家古禮，將新丁粄以挑擔形式帶進會場，並發送「新丁新枝平安禮」給幼童，祝福寶寶們平安長大。
台北客家「新丁新枝」祈福儀式於去年首次舉辦後，受到民眾熱情響應與喜愛，在春回大地、萬物復甦的時節，台北市客家文化基金會今天再度舉辦祈福活動，吸引大批民眾扶老攜幼參與。台北市長蔣萬安循客家古禮，在鼓催吹隊的引導下，用扁擔將新丁粄以挑擔形式帶進會場，並由客家覡公以傳統祭儀為孩子祈福，再將經過祈福的好兔平安符及「新丁新枝平安禮」分送給報名參加的孩童。
蔣萬安邀請民眾至二月二十一日農曆二月初二伯公生之「伯公誕辰祭典」，一起到客家文化主題公園體驗客家人迎春祈福特色及兔年節慶氣氛。
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