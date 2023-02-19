快訊

聯準會恐升息到8%？總經專家拋震撼彈：這數據成美通膨關鍵指標

才宣布參選立委...桃園議長姪子被爆酒駕 邱繼泰：坦承錯誤勇於承擔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／蔣萬安出席「2023臺北客家春慶祈福活動」祝福寶寶平安長大

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
台北市長蔣萬安出席2023臺北客家春慶祈福活動時，循客家古禮，將新丁粄以挑擔形式帶進會場。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安出席2023臺北客家春慶祈福活動時，循客家古禮，將新丁粄以挑擔形式帶進會場。記者侯永全／攝影

「2023臺北客家春慶祈福活動」今天在台北市客家文化主題公園舉行，受邀出席的台北市長蔣萬安循客家古禮，將新丁粄以挑擔形式帶進會場，並發送「新丁新枝平安禮」給幼童，祝福寶寶們平安長大。

台北客家「新丁新枝」祈福儀式於去年首次舉辦後，受到民眾熱情響應與喜愛，在春回大地、萬物復甦的時節，台北市客家文化基金會今天再度舉辦祈福活動，吸引大批民眾扶老攜幼參與。台北市長蔣萬安循客家古禮，在鼓催吹隊的引導下，用扁擔將新丁粄以挑擔形式帶進會場，並由客家覡公以傳統祭儀為孩子祈福，再將經過祈福的好兔平安符及「新丁新枝平安禮」分送給報名參加的孩童。

蔣萬安邀請民眾至二月二十一日農曆二月初二伯公生之「伯公誕辰祭典」，一起到客家文化主題公園體驗客家人迎春祈福特色及兔年節慶氣氛。

台北市長蔣萬安（右）出席2023臺北客家春慶祈福活動，並發送「新丁新枝平安禮」給幼童。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（右）出席2023臺北客家春慶祈福活動，並發送「新丁新枝平安禮」給幼童。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（右）出席2023臺北客家春慶祈福活動，並與世界客屬總會榮譽總會長吳伯雄（左二）及參加活動的親子合影。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（右）出席2023臺北客家春慶祈福活動，並與世界客屬總會榮譽總會長吳伯雄（左二）及參加活動的親子合影。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（左）出席2023臺北客家春慶祈福活動，鼓吹隊孩童爭相索取簽名時，顯得樂不可支。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（左）出席2023臺北客家春慶祈福活動，鼓吹隊孩童爭相索取簽名時，顯得樂不可支。記者侯永全／攝影

客家文化 蔣萬安

延伸閱讀

蔣萬安刻意避開上海團參訪？ 北市府：蔣行程上月就排了

上海團參訪不公開藍綠齊罵 蔣萬安：低調單純安全原則

影／上海團「玩捉迷藏」藍綠齊轟 議員批：調虎離山有鬼

上海台辦副主任李驍東聯醫PCR 預計明天與蔣萬安會面

相關新聞

影／蔣萬安出席「2023臺北客家春慶祈福活動」祝福寶寶平安長大

「2023臺北客家春慶祈福活動」今天在台北市客家文化主題公園舉行，受邀出席的台北市長蔣萬安循客家古禮，將新丁粄以挑擔形式...

一殯周邊禮儀公司受限法規 北市府：尋求各種可能性

台北市立第一殯儀館是台灣罕見坐落在鬧區的殯儀館，每逢選舉總有拆遷呼聲，總被視為北市最大嫌惡設施，殯葬處表示，第二殯儀館內...

茶博館「津甘馧」探討剩食 下月推醜蔬果變萌物手作課

坪林茶業博物館是新北在地特色藝文場館，為響應SDGs永續發展指標，館方在當期特展「津甘馧」中探討剩食等永續議題，更配合展...

回響／北巿議員建議一、二殯逐步整併 否則「根本是瘋了」

北市府去年已通過六千萬元拆除預算，因第二殯儀館整建工期年底才會完成，市府預估明年春節前後才能開拆一殯，走入歷史。本報今天...

新北民間團體捐公益車輛及冰箱 謝政達代表受贈

國際獅子會300B2區今日於新北市板橋運動場辦理公益園遊會，並捐贈健康生活車及惜食分享車各1輛及138台惜食冰箱給新北市...

招募彩色情人節市集店家 新北預估帶動府中商圈2成商機

為延續2月14日西洋情人節，新北經發局推出為期兩周的彩色情人節系列活動，邀請店家進駐府中商圈，預計可帶動2成以上商機。經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦