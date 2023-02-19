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一殯周邊禮儀公司受限法規 北市府：尋求各種可能性

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市立第一殯儀館1965年成立，是台灣少有坐落在鬧區的殯儀館，二殯擴建工程9月完工，一殯將陸續搬遷，這座半世紀的殯儀館將走入歷史。記者林俊良／攝影
台北市立第一殯儀館1965年成立，是台灣少有坐落在鬧區的殯儀館，二殯擴建工程9月完工，一殯將陸續搬遷，這座半世紀的殯儀館將走入歷史。記者林俊良／攝影

北市第一殯儀館是台灣罕見坐落在鬧區的殯儀館，每逢選舉總有拆遷呼聲，總被視為北市最大嫌惡設施，殯葬處表示，第二殯儀館內逐步進行改建，第一期工程完工，啟用的新大樓「景仰樓」，一改過去陰森古板外觀，以現代新穎建築造型呈現；至於一殯周邊殯儀業者部分，受限於中央殯葬管理條例規定，北市府將進行研討尋求各種可能性。

殯葬處表示，目前正進行第二期工程，期間承蒙治喪家屬、市民及殯儀業者多方諒解及協助，施工因大環境缺工問題，但工程單位已加緊趕工，完工後將進行試營運，相關整備工作相當繁雜，考量治喪家屬使用、殯葬協力業者車輛進出、交通動線、停車配套等等。

殯葬處表示，從去年開始已著手整備，每兩週邀請相關單位開會現勘討論。就交通部分，北市新工處正著手開闢聯外道路工程，也會配合二期工程一併完工，透過管制引導措施，將車輛引導另一個方向出去，有效減少車輛進入辛亥路，降低對於週邊交通衝擊。相關問題北市府各局處將全力支援，一同面對解決，請市民放心。

殯葬處表示，另有關一殯的部分，已編列第一殯儀館拆除及綠美化預算，將在二殯試營運階段結束後進行工程。至於殯儀業者部分，受限於中央殯葬管理條例規定及行業別特許設置有使用分區等限制，需從都市計畫區域整體發展使用作通盤考量，北市府將進行研討尋求各種可能性。

北市 第一殯儀館

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