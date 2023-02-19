校園口罩3月6日鬆綁 北市府：不得強迫或懲處學生

校園室內戴口罩規定將在3月6日放寬，台北市教育局今天表示，除了配合中央政策授權各校自主決定外，要求各校一定要與親師生充分溝通，且不得強迫或懲處沒戴口罩的學生。

室內口罩令明天起鬆綁，校園及托育場所室內口罩則預計從3月6日起放寬，除了校內健康中心、保健室、校車、娃娃車等仍要戴口罩外，各級學校可以自行判斷是否規定更嚴格的口罩規範。

台北市教育局副局長陳素慧今天接受媒體電訪表示，考量學校教學需求，各校在經過親師生充分溝通並取得共識後，可以自行決定要不要戴口罩或加強戴口罩措施。

陳素慧指出，為了避免因為口罩引發爭議，提醒各校一定要做好溝通，且尊重學生意願，不可以強迫或懲處沒有依全校決議佩戴口罩的學生。

有國小家長表示，雖然孩子已經確診過且打了疫苗，不過每次開學都會有一波生病潮，還是會要求孩子要繼續戴好口罩；一名國中家長則說，尊重孩子自行判斷需不需要戴口罩。