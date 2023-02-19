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茶博館「津甘馧」探討剩食 下月推醜蔬果變萌物手作課
坪林茶業博物館是新北在地特色藝文場館，為響應SDGs永續發展指標，館方在當期特展「津甘馧」中探討剩食等永續議題，更配合展覽推出「格外萌物：醜蔬果羊毛氈DIY」教育推廣活動，要帶領民眾認識「吃醜蔬果救地球」的綠色風潮。
茶博館指出，全球每年有10億噸糧食被丟棄，畸形或過小等賣相不佳的「醜蔬果」，往往在生產端即被淘汰，形成驚人浪費，茶博館因此特別在「津甘馧」特展中的「剩宴」展區，展出一席「怪美」的醜蔬果饗宴，這些不符市場規格的蔬果又稱為「格外品」，雖然外型不討喜，但營養不打折。
全球目前陸續有許多品牌運用醜蔬果製成果醬、蔬果汁、餅乾甚至是蠟筆，賦予剩食二次生命，茶博館盼透過特展中的「剩宴」，提醒民眾將「感恩之心」延伸至對土地的關懷，珍惜資源、減少浪費，用身體力行的微小行動，匯聚成推動環境永續的巨大力量。
新北文化局表示，茶博館在疫情當下及時推出全國首創快速回應社會議題的「津甘馧」特展，在紛亂中省思人類行為對環境造成的極端氣候與傳染病反撲，並透過茶文化中的感恩之心與修繕工藝哲學，帶領大眾重新找回面對未來的勇氣，傳遞正向力量。
文化局提到，茶博館也特別配合展覽於3月5日舉辦「格外萌物：醜蔬果羊毛氈DIY活動」，邀請「羊毛氈手創館」的專業講師，教導民眾用羊毛氈手作奇形怪狀卻充滿反差萌的醜蔬果鑰匙圈。活動明日起開放報名，民眾參與可體驗「醜醜惹人愛」的獨特魅力；詳情可至茶博館臉書粉專查詢。
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