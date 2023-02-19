快訊

疫情持續下降！本土+1萬5747例 較上周日下降6.8%

旱象嚴重 南科蓮潭滯洪「湖畔第一排」又變草原了

小三通再一航線復航！連江縣長盼未來不限戶籍全面開放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

茶博館「津甘馧」探討剩食 下月推醜蔬果變萌物手作課

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
位於新北坪林的茶業博物館「津甘馧」特展中「剩宴」展區，展出怪美的醜蔬果饗宴。圖／新北文化局提供
位於新北坪林的茶業博物館「津甘馧」特展中「剩宴」展區，展出怪美的醜蔬果饗宴。圖／新北文化局提供

坪林茶業博物館是新北在地特色藝文場館，為響應SDGs永續發展指標，館方在當期特展「津甘馧」中探討剩食等永續議題，更配合展覽推出「格外萌物：醜蔬果羊毛氈DIY」教育推廣活動，要帶領民眾認識「吃醜蔬果救地球」的綠色風潮。

茶博館指出，全球每年有10億噸糧食被丟棄，畸形或過小等賣相不佳的「醜蔬果」，往往在生產端即被淘汰，形成驚人浪費，茶博館因此特別在「津甘馧」特展中的「剩宴」展區，展出一席「怪美」的醜蔬果饗宴，這些不符市場規格的蔬果又稱為「格外品」，雖然外型不討喜，但營養不打折。

全球目前陸續有許多品牌運用醜蔬果製成果醬、蔬果汁、餅乾甚至是蠟筆，賦予剩食二次生命，茶博館盼透過特展中的「剩宴」，提醒民眾將「感恩之心」延伸至對土地的關懷，珍惜資源、減少浪費，用身體力行的微小行動，匯聚成推動環境永續的巨大力量。

新北文化局表示，茶博館在疫情當下及時推出全國首創快速回應社會議題的「津甘馧」特展，在紛亂中省思人類行為對環境造成的極端氣候與傳染病反撲，並透過茶文化中的感恩之心與修繕工藝哲學，帶領大眾重新找回面對未來的勇氣，傳遞正向力量。

文化局提到，茶博館也特別配合展覽於3月5日舉辦「格外萌物：醜蔬果羊毛氈DIY活動」，邀請「羊毛氈手創館」的專業講師，教導民眾用羊毛氈手作奇形怪狀卻充滿反差萌的醜蔬果鑰匙圈。活動明日起開放報名，民眾參與可體驗「醜醜惹人愛」的獨特魅力；詳情可至茶博館臉書粉專查詢。

位於新北坪林的茶業博物館將於3月5日舉辦「格外萌物-醜蔬果羊毛氈DIY」活動，民眾報名可體驗療癒系手作課。圖／新北文化局提供
位於新北坪林的茶業博物館將於3月5日舉辦「格外萌物-醜蔬果羊毛氈DIY」活動，民眾報名可體驗療癒系手作課。圖／新北文化局提供
位於新北坪林的茶業博物館「津甘馧」特展中探討剩食等永續議題，帶領民眾認識「吃醜蔬果救地球」的綠色風潮。圖／新北文化局提供
位於新北坪林的茶業博物館「津甘馧」特展中探討剩食等永續議題，帶領民眾認識「吃醜蔬果救地球」的綠色風潮。圖／新北文化局提供

延伸閱讀

新北唯一文資土地公廟、新莊潮江寺土地公生日 歡迎來參拜

清華大學文物館明年開幕 新竹生活雙月刊裡搶先曝光

台灣國際蘭展配合推出蘭花DIY課程 今起開放報名

高雄2至4月迎演唱會熱潮 文化局加碼文化遊艇暢遊優惠

相關新聞

回到黃金年代體驗淘金 情境式新遊點一探礦業傳奇

新春出遊想求個發財的好兆頭，承載著臺灣黃金歲月的金瓜石是不錯的選擇，2022年底增添「本山五坑」新遊點，昔日的金銅礦場保留許多礦業遺址與建物...

回響／北巿議員建議一、二殯逐步整併 否則「根本是瘋了」

北市府去年已通過六千萬元拆除預算，因第二殯儀館整建工期年底才會完成，市府預估明年春節前後才能開拆一殯，走入歷史。本報今天...

北市一殯矗立鬧區逾半世紀 在地居民帶路直擊生活圈

北市第一殯儀館位在台北市鬧區，鄰近行天宮與商圈，又是雙北交通必經之路，特殊產業鍊更讓民權東路素有「殯葬一條街」之稱。矗立...

茶博館「津甘馧」探討剩食 下月推醜蔬果變萌物手作課

坪林茶業博物館是新北在地特色藝文場館，為響應SDGs永續發展指標，館方在當期特展「津甘馧」中探討剩食等永續議題，更配合展...

新北民間團體捐公益車輛及冰箱 謝政達代表受贈

國際獅子會300B2區今日於新北市板橋運動場辦理公益園遊會，並捐贈健康生活車及惜食分享車各1輛及138台惜食冰箱給新北市...

招募彩色情人節市集店家 新北預估帶動府中商圈2成商機

為延續2月14日西洋情人節，新北經發局推出為期兩周的彩色情人節系列活動，邀請店家進駐府中商圈，預計可帶動2成以上商機。經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦