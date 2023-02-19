快訊

疫情持續下降！本土+1萬5747例 較上周日下降6.8%

旱象嚴重 南科蓮潭滯洪「湖畔第一排」又變草原了

小三通再一航線復航！連江縣長盼未來不限戶籍全面開放

北市111年度消費申訴案 3業者蟬聯遭申訴榜首

中央社／ 台北19日電

台北市法務局今天公布111年度受理消費申訴案件統計結果，共計1萬8753件，占全國總案數約27%，包括蝦皮購物網站、富胖達公司及動視暴雪公司都蟬聯各類遭申訴案的業者榜首。

法務局今天發布新聞稿表示，111年度台北市受理消費申訴案件統計結果，共計1萬8753件，較110年度的1萬9400件、略降3%；占全國總案件數約27%，較110年度的25%不減反增，仍居全國之冠。

同時，消費爭議最多的五大類型，依序為「網路電視購物類」3054件、「運輸類」1724件、「藝文表演類」1195件、「線上遊戲類」986件及「旅遊類」842件。

法務局分析，除「網路電視購物類」、「運輸類（含外送平台）」、「線上遊戲類」消費類型仍持續上榜外，隨後疫情時代來臨，管制政策鬆綁、大型戶外活動逐步解封，休閒娛樂消費增加，導致「藝文展演類」及「旅遊類」於本年度躋身前五大消費爭議類型。

案件數排行部分，法務局指出，第1名類型為「網路電視購物類」、共3054件，較110年總數3207件略減，常見爭議原因仍以商品瑕疵及退換貨等為主，且榜首由「新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司」所經營的蝦皮購物網站597件蟬聯，較110年的937件要下降36%。

排名第2名為「運輸類」，共1724件，又以「外送平台類」為大宗、計有1319件，榜首由「富胖達股份有限公司（Foodpanda）」蟬聯，計1048件最多，較110年的559件暴增1.9倍，也是本年度榜單中案量唯一破千者，占該類（外送平台）案件量8成，主因為今年6月收取平台費爭議，北市受理約422件申訴案。

法務局說，排名第3名為「藝文展演（含表演、展覽）類」，共1195件，為近年首次登上類型排行榜。究其原因，為音樂會及演唱會等表演活動因停辦、改期或表演者更動及購票等衍生爭議，榜首為去年8月舉辦「S2O潑水音樂祭」的「斯邦奈有限公司（SPUNITE）」，此事件北市受理約538件申訴案、占總案件量45%。

另外，排名第4名為「線上遊戲類」，共986件，較110年1350件減少近3成，常見爭議原因為帳號遭停權、系統問題及退費爭議等。榜首由「香港商動視暴雪有限公司」142件蟬聯，又以「魔獸世界：燃燒的遠征」及「鬥陣特攻2」兩款遊戲遭訴最多，其次為「遊戲橘子數位科技股份有限公司」的133件，以「新楓之谷」與「天堂Ｍ」兩款遊戲爭議較多。

最後，排名第5名為「旅遊類」，計有842件，也是近年首次登上類型排行榜。法務局研判，是受疫情逐步解封影響，民眾購買住宿、泡湯、按摩、國內外交通票券或旅遊行程增多，衍生票券取消、使用效期等相關爭議，本類型榜首為「客遊天下旅行社有限公司（KLOOK）」的160件最多。

法務局表示，為有效管理網路購物平台業者，北市府已於111年11月18日訂定發布「台北市網路購物平台管理辦法」，要求平台業者應管理平台賣家，並建立交易確認及消費爭議處理等機制，提升網購交易安全及保障消費者權益。

延伸閱讀

校園口罩令3月6日鬆綁 北市各校自主決定 家長普遍要求繼續戴

上海團赴仁愛PCR吃宵夜否？李驍東妙回 北市澄清無捉迷藏

後疫情時代…北市消費爭議 藝文、旅遊近年首躋身前五大

北市一殯附近大樓超大白布條反對殯葬業 遭譏「乞丐趕廟公」

相關新聞

回響／北巿議員建議一、二殯逐步整併 否則「根本是瘋了」

北市府去年已通過六千萬元拆除預算，因第二殯儀館整建工期年底才會完成，市府預估明年春節前後才能開拆一殯，走入歷史。本報今天...

茶博館「津甘馧」探討剩食 下月推醜蔬果變萌物手作課

坪林茶業博物館是新北在地特色藝文場館，為響應SDGs永續發展指標，館方在當期特展「津甘馧」中探討剩食等永續議題，更配合展...

新北民間團體捐公益車輛及冰箱 謝政達代表受贈

國際獅子會300B2區今日於新北市板橋運動場辦理公益園遊會，並捐贈健康生活車及惜食分享車各1輛及138台惜食冰箱給新北市...

招募彩色情人節市集店家 新北預估帶動府中商圈2成商機

為延續2月14日西洋情人節，新北經發局推出為期兩周的彩色情人節系列活動，邀請店家進駐府中商圈，預計可帶動2成以上商機。經...

台灣燈會最後一天 晚間10時陸續熄燈

2023台灣燈會今天閉幕，兌換電子集章禮物的服務台上午已出現排隊人龍，台北市觀傳局表示，儘管非常捨不得，各項燈飾仍會在晚...

回到黃金年代體驗淘金 情境式新遊點一探礦業傳奇

新春出遊想求個發財的好兆頭，承載著臺灣黃金歲月的金瓜石是不錯的選擇，2022年底增添「本山五坑」新遊點，昔日的金銅礦場保留許多礦業遺址與建物...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦