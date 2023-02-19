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台灣燈會主燈永久保存？ 北市府：仍在評估

中央社／ 台北19日電

台灣燈會將在今天落幕，不過台北市觀傳局表示，忠孝東路四段的路燈桿燈飾，以及東區43件藝術入店作品中的5件作品將現地保存，至於主燈的處理方式則還在評估最佳作法。

2023台灣燈會將在今天晚間舉行閉幕儀式，主燈「玉兔壯彩」在晚間9時30分展演最後一次後，晚間10時準時熄燈，全部燈會作品預計28日前撤場完成。

台北市觀傳局長陳淑慧今天上午在例行記者會上表示，許多民眾關心燈飾在閉幕後會何去何從，其實除了一部分燈飾會以永續概念回收外，有許多燈飾已經與典藏者媒合，或考慮現地保存。

陳淑慧指出，忠孝東路四段的路燈桿燈飾，在台北市副市長李四川指示下，已與工務局及相關單位合作，進行加固、確保電路問題後，確定現地保存。

她說，在東區的43件藝術入店作品則會延展至28日，其中大多數作品在展期後會由藝術家收回，另外在富士堂、美好日子咖啡、Papa bubble、東區粉圓、浪苑的5件作品則會由商家現地保存。

至於主燈「玉兔壯彩」，陳淑慧說，保存燈飾需要考慮移置及維管費用、能否原貌重現、預計保存多久，這些成本必須進一步計算才能提供給潛在認養或典藏者評估，所以目前仍在評估最佳作法，但市府期待燈飾能有最好的歸屬。

台灣燈會

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