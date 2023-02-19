回響／北巿議員建議一、二殯逐步整併 否則「根本是瘋了」

北市府去年已通過六千萬元拆除預算，因第二殯儀館整建工期年底才會完成，市府預估明年春節前後才能開拆一殯，走入歷史。本報今天專題報導後引發回響，文山在地里長認為是把問題丟到大安文山區。議員徐弘庭表示，二殯後山新路應該測試，且一殯、二殯應逐步整併，以目前狀況要完整遷移「根本是瘋了」。

文山區興昌里長吳融昊表示，二殯出口就在辛亥隧道，除了文山區居民，要前往其他地區的車輛，都需要在辛亥隧道口迴轉才能離開，使得車流在進出二殯時各擋一次，未來一殯遷建想必使得業務量增加， 「文山區住戶被擋的很困難」。

吳融昊表示，再加上東北季風會將火葬場的骨灰、人身上的油吹往文山區起來，現在顯然是二殯問題還沒解決，就急忙把一殯合併二殯，他批評，此舉把所有全部丟到大安文山區。

徐弘庭表示，為配合二殯改建計畫，他先前已提議配套增開二殯後山新路並借道自來水廠，一口氣打通辛亥路、芳蘭路、長興街交通動線，讓車流循環，增加多元的出入口，不過工程本應在去年十月完成，無奈延宕至今年。

徐弘庭表示，新路借道的工程，會比二殯工程先行完成，建議市府應先測試交通號誌，瞭解交通運量等，因此他認為一殯、二殯應逐步整併，階段性遷移，而非一口氣搬過去，尤其現在二殯工程未完成，以目前狀況要完整遷移「根本是瘋了」。