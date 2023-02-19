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新北民間團體捐公益車輛及冰箱 謝政達代表受贈

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
國際獅子會300B2區今日於新北市板橋運動場辦理公益園遊會，並捐贈健康生活車及惜食分享車各1部及138台惜食冰箱給新北市府，新北市副市長謝政達代表侯友宜市長到場受贈。圖／新北市社會局提供
國際獅子會300B2區今日於新北市板橋運動場辦理公益園遊會，並捐贈健康生活車及惜食分享車各1部及138台惜食冰箱給新北市府，新北市副市長謝政達代表侯友宜市長到場受贈。圖／新北市社會局提供

國際獅子會300B2區今日於新北市板橋運動場辦理公益園遊會，並捐贈健康生活車及惜食分享車各1輛及138台惜食冰箱給新北市府，新北市副市長謝政達代表侯友宜市長到場受贈。

謝政達表示，獅子會長期支持市府各項政策，這2部車也落實聯合國永續發展SDGs終結貧窮和消除飢餓的目標，將分別交由失智症協會及中華基督教救助協會運用。

謝政達表示，縮短城鄉醫療資源差距以及巡迴醫療，是侯友宜市長上任來重要的政策，希望無論住在都會區或偏鄉，都能受到好的醫療照護。

謝政達說，新北市全國首創推動惜食分享網6年，已媒合獲贈超過970噸的NG醜蔬果和肉品加工邊角肉，做為老人共餐或小衛星課後照顧據點使用，受惠高達127萬人次。不僅減少食材浪費，也減輕環保單位的廚餘處理，達到聯合國永續發展SDGs終結貧窮和消除飢餓的目標。非常感謝300B2區全體獅友的愛心，不僅捐贈冷藏車，還有冰箱，已分送到學校和辦理共餐的據點，大家共同來惜食分享，珍惜資源。

國際獅子會300B2區總監李家順表示，B2區分布在新北各區，有都會有偏區，獅友們感受到其間城鄉差距造成的醫療資源問題，隨著人口老化和失智盛行，希望健康生活車巡迴服務時，能提供失智症或糖尿病等慢性疾病初級預防及宣導；而惜食分享車及冰箱則是響應新北市珍惜食材、不浪費糧食、節能減碳、愛護地球的號召。

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