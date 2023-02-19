招募彩色情人節市集店家 新北預估帶動府中商圈2成商機

為延續2月14日西洋情人節，新北經發局推出為期兩周的彩色情人節系列活動，邀請店家進駐府中商圈，預計可帶動2成以上商機。經發局說，每場次將各招募32個攤位，受理至2月21日下午5點止，可採電子表單、紙本親送或郵寄等方式擇一報名。

新北經發局以白色情人節及黑色情人節主題，邀請具有特色的店家參與市集活動。經發局長何怡明說，府中廣場今年正式啟用，因此在剛完工的府中廣場舉辦「彩色情人節」市集活動，結合府中商圈流行元素及人潮，搭配白色、黑色情人節，盼吸引來訪遊客，預計整體可帶動2成以上的商機。

經發局說，3月起將配合情人節，分別於3月11日、12日及4月15日至16日，在板橋府中廣場舉辦白色情人節、黑色情人節主題市集，每場主題市集將依據商品獨特色、廠商代表性、活動參與度及攤位佈置、過往攤位實績為評選標準，精選32組優質店家。受理申請時間至2月21日下午5點止，業者可採電子表單、紙本親送或郵寄等方式擇一報名，相關參展簡章可至經發局官網查詢（https://reurl.cc/MRvpAp）。