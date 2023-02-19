新北延續戀愛氛圍 續推白色及黑色情人節活動

新北市為營造府中商圈為情侶約會地，延續戀愛氛圍，陸續推出彩色情人節系列活動，繼代表紅色的西洋情人節，後續還將於3、4月推出白色及黑色情人節活動。

新北市政府經濟發展局長何怡明向中央社記者表示，板橋府中捷運站旁的府中廣場常吸引許多街頭藝人及市集活動，成為許多情侶約會地點，因此，新北市政府近來推動彩色情人節系列活動。

她表示，2月14日是西洋情人節，代表色是情侶相戀的紅色，因此，市府青年局於2月11日至28日舉辦「愛的泡泡in府中」府中雙城告白汽水情人節活動。

她說，為延續西洋情人節的甜蜜氛圍，經發局將分別於3月11日至12日及4月15日至16日在板橋府中廣場舉辦「白色情人節」、「黑色情人節」主題活動，將府中商圈營造為代表性的戀愛地標。

她表示，每年3月14日的白色情人節源於日本，希望活動來提供情侶們告白機會，至於4月14日黑色情人節源自於韓國，這次活動也希望提供在西洋情人節和白色情人節沒有擦出戀愛火花的男女，在特別布置的市集中，能打造出單身聯誼的氛圍。

她表示，這次搭配白色、黑色情人節議題，將對外邀請具有特色的店家參與市集活動，以活絡疫後經濟。徵件期間至2月21日止，歡迎店家踴躍報名，共創情人節經濟，期盼讓民眾一同感受全新的府中商圈風貌。