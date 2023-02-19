石碇秀山橋增設人行橋封閉施工 22日至24日須改道

位於新北石碇中心區域的秀山橋是通往老街的重要道路，假日遊客眾多，但卻無設置人行道，新北養工處為避免橋面人車交織，影響行人通行安全，將增設行人專用的人行橋，因此22日至24日連續3天封橋做吊梁作業工程，屆時車輛須改道通行。

養工處指出，石碇秀山橋位於石碇老街附近，假日遊客眾多，橋面路寬約7.6公尺，雖然橋梁前後均設有寬度約2公尺的木棧板人行道，但橋梁本身並無設置人行道；為避免橋上人車交織，影響行人通行安全，在養工處和當地里長、民眾會勘取得共識及完成可行性評估後，決定在秀山橋增設供行人專用的人行橋。整體工程包括增設人行橋和遷移原附掛於橋上的管線，總工程費用約1300萬元。

養工處說明，吊梁作業期間須封閉橋梁以維護安全，已在各路口設置改道告示，提醒用路人改由碇坪路一段130號繞道至石碇東街，再回到碇格路一段通行。此外，原行經秀山橋的欣欣客運666路線公車，施工期間將直接至石碇站停靠，再以接駁車載運旅客至沿途各原停靠站。

養工處強調，秀山橋增設人行橋工程預計於3月底完成，工程完工後將提供民眾更完善的用路環境及人行空間，期間請用路人遵守現場改道告示牌及義交人員指揮導引確保行車安全，短暫容忍施工造成的不便。