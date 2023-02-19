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回響／一殯未來規畫？ 在地議員：應打造全齡化照顧基地

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市立第一殯儀館1965年成立，是台灣少有坐落在鬧區的殯儀館，二殯擴建工程9月完工，一殯將陸續搬遷，這座半世紀的殯儀館將走入歷史。記者林俊良／攝影
台北市立第一殯儀館1965年成立，是台灣少有坐落在鬧區的殯儀館，二殯擴建工程9月完工，一殯將陸續搬遷，這座半世紀的殯儀館將走入歷史。記者林俊良／攝影

北市府去年已通過六千萬元拆除預算，因第二殯儀館整建工期年底才會完成，市府預估明年春節前後才能開拆一殯，走入歷史。本報今天專題報導後引發回響，台北市議員林珍羽表示，未來一殯後續，北市府不僅單單是第一殯儀館的後續規畫，還要協助周邊業者轉型、協助更合適安置方式，並針對周邊實際規畫通盤檢討。

林珍羽說，第一殯儀館使用已經幾十年，未來若第一殯儀館拆除，周邊也應協助業者轉型，尤其小型業者或許問題不大，但大型業者目前占地腹地大，未來是否還要留在那裡？或是否透過產業或其他系統溝通，會是在地議員持續關注的議題。

置於未來第一殯儀館拆除後用地要轉作什麼樣的使用？林珍羽說，她除了在在地議員，本身也是在地居民，她認為，未來一殯土地要變更為什麼？中央與地方都要全面檢討，她則是希望能打造為全齡化照顧基地，包括進駐托嬰、托老、托幼等。

林珍羽說，尤其一殯土地在於精華地段，也是台北市交通、商業精華區域，過去地方曾有討論是否蓋社宅，但她認為，有沒有可能將中山區公所的行政中心整併到一殯用地，整合全齡化照顧基地，原來的中山區公所則規畫為社宅，她認為這是最合適的方式，接下來兩年，一殯土地後續規畫也會是她未來兩年監督市府的主軸。

第一殯儀館 林珍羽

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