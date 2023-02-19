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台灣燈會最後一天 晚間10時陸續熄燈

中央社／ 台北19日電
圖為位在國父紀念館的主燈「玉兔壯彩」。圖／聯合報系資料照
圖為位在國父紀念館的主燈「玉兔壯彩」。圖／聯合報系資料照

2023台灣燈會今天閉幕，兌換電子集章禮物的服務台上午已出現排隊人龍，台北市觀傳局表示，儘管非常捨不得，各項燈飾仍會在晚間9時30分進行最後一場展演，並在晚間10時陸續熄燈。

台灣燈會進入最後一天，四大展區服務台從上午10時開始營運，但有民眾為了兌換電子集章限量禮物，從上午7時許就開始在源展區14號服務台排隊，人龍到了上午9時許更從忠孝東路延伸到光復南路上。

台北市觀傳局統計，截至昨天為止，參展人次已經達到1200萬人。觀傳局長陳淑慧在今天上午的例行記者會上表示，最後這幾個小時，工作人員上緊發條，要確保讓民眾享受最美好、最難忘的台灣燈會。她對今天的人潮相當樂觀，「100萬人次一定沒問題」。

對於有燈區昨天晚間短暫熄燈，陳淑慧說明，這是因為人群頻繁踩踏導致線路異常，不過因為各燈區都有派駐人力，半小時內就迅速解決了，今天也會特別加派人力，「這件事情不會再發生」。

陳淑慧提及，許多民眾反映希望延長燈會時間，不過在維管費用、成本效益等各方考量下，仍會維持傳統，最後一場主燈秀晚間9時30分準時登場，請民眾把握機會。

2023台灣燈會總策劃張漢寧會後補充，主燈「玉兔壯彩」將在晚間10時熄燈，周遭其餘燈飾及光環境則會從晚間10時起陸續熄燈，減輕人潮同時散場造成的風險及壓力。

台灣燈會

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