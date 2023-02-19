快訊

哭了！ 陳零九9年情變 分手呼呼「承受很多壓力」

女足／太可惜！中華隊PK大戰遭逆轉錯過世界盃門票

即便體重沒下降 研究曝每周僅運動這麼久就可有效改善脂肪肝

影／大陸上海市台辦副主任李驍東一行今訪北藝中心

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
大陸上海市台辦副主任李驍東一行上午前往士林的台北藝術中心參訪，結束後特地走到戶外合影。記者邱德祥／攝影
大陸上海市台辦副主任李驍東一行上午前往士林的台北藝術中心參訪，結束後特地走到戶外合影。記者邱德祥／攝影

大陸上海市台辦副主任李驍東一行人昨天抵台，展開為期3天訪台行程，李等人原定昨晚八點到上海燈區賞燈，卻與媒體大玩「捉迷藏」，提前三個小時賞燈，今天上午則都按照既定行程走。

一早先前往台北市立聯合醫院仁愛院區進行PCR【PCR】核酸檢測（Polymerase Chain Reaction，PCR）是指一種聚合脢連鎖反應的檢測，主要是透過不斷複製並放大病毒的特定基因，比對是否有特定病毒的基因排列。PCR的檢測較為耗時並需要專業設備，但準確度高，是目前新冠肺炎病毒的主要採檢方式；PCR也可以應用在各種流感檢測、親子鑑定、遺傳疾病檢測等。檢測，結束後前往士林的台北藝術中心參訪，結束後特地走到戶外和北藝中心外觀合影，有統派人士在對街搖旗吶喊，李驍東向對方揮揮手鞠躬致意。

大陸上海市台辦副主任李驍東一行上午前往士林的台北藝術中心參訪，結束後特地走到戶外合影，統派人士在對街搖旗吶喊，楊曉東向對方揮揮手鞠躬致意。記者邱德祥／攝影
大陸上海市台辦副主任李驍東一行上午前往士林的台北藝術中心參訪，結束後特地走到戶外合影，統派人士在對街搖旗吶喊，楊曉東向對方揮揮手鞠躬致意。記者邱德祥／攝影
大陸上海市台辦副主任李驍東一行上午前往士林的台北藝術中心參訪，結束後特地走到戶外合影，統派人士在對街搖旗吶喊，楊曉東向對方揮揮手鞠躬致意。記者邱德祥／攝影
大陸上海市台辦副主任李驍東一行上午前往士林的台北藝術中心參訪，結束後特地走到戶外合影，統派人士在對街搖旗吶喊，楊曉東向對方揮揮手鞠躬致意。記者邱德祥／攝影

李驍東

延伸閱讀

上海團赴仁愛PCR吃宵夜否？李驍東妙回 北市澄清無捉迷藏

上海台辦副主任李驍東聯醫PCR 預計明天與蔣萬安會面

陸晶片企業 去年註銷5,746家

影響7億投資人 大陸貨幣基金監管新規發布

相關新聞

回到黃金年代體驗淘金 情境式新遊點一探礦業傳奇

新春出遊想求個發財的好兆頭，承載著臺灣黃金歲月的金瓜石是不錯的選擇，2022年底增添「本山五坑」新遊點，昔日的金銅礦場保留許多礦業遺址與建物...

回響／北巿議員建議一、二殯逐步整併 否則「根本是瘋了」

北市府去年已通過六千萬元拆除預算，因第二殯儀館整建工期年底才會完成，市府預估明年春節前後才能開拆一殯，走入歷史。本報今天...

北市一殯矗立鬧區逾半世紀 在地居民帶路直擊生活圈

北市第一殯儀館位在台北市鬧區，鄰近行天宮與商圈，又是雙北交通必經之路，特殊產業鍊更讓民權東路素有「殯葬一條街」之稱。矗立...

新北民間團體捐公益車輛及冰箱 謝政達代表受贈

國際獅子會300B2區今日於新北市板橋運動場辦理公益園遊會，並捐贈健康生活車及惜食分享車各1輛及138台惜食冰箱給新北市...

招募彩色情人節市集店家 新北預估帶動府中商圈2成商機

為延續2月14日西洋情人節，新北經發局推出為期兩周的彩色情人節系列活動，邀請店家進駐府中商圈，預計可帶動2成以上商機。經...

台灣燈會最後一天 晚間10時陸續熄燈

2023台灣燈會今天閉幕，兌換電子集章禮物的服務台上午已出現排隊人龍，台北市觀傳局表示，儘管非常捨不得，各項燈飾仍會在晚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦