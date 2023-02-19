影／大陸上海市台辦副主任李驍東一行今訪北藝中心

大陸上海市台辦副主任李驍東一行人昨天抵台，展開為期3天訪台行程，李等人原定昨晚八點到上海燈區賞燈，卻與媒體大玩「捉迷藏」，提前三個小時賞燈，今天上午則都按照既定行程走。

一早先前往台北市立聯合醫院仁愛院區進行 PCR【PCR】核酸檢測（Polymerase Chain Reaction，PCR）是指一種聚合脢連鎖反應的檢測，主要是透過不斷複製並放大病毒的特定基因，比對是否有特定病毒的基因排列。PCR的檢測較為耗時並需要專業設備，但準確度高，是目前新冠肺炎病毒的主要採檢方式；PCR也可以應用在各種流感檢測、親子鑑定、遺傳疾病檢測等。 檢測，結束後前往士林的台北藝術中心參訪，結束後特地走到戶外和北藝中心外觀合影，有統派人士在對街搖旗吶喊，李驍東向對方揮揮手鞠躬致意。 大陸上海市台辦副主任李驍東一行上午前往士林的台北藝術中心參訪，結束後特地走到戶外合影，統派人士在對街搖旗吶喊，楊曉東向對方揮揮手鞠躬致意。記者邱德祥／攝影 大陸上海市台辦副主任李驍東一行上午前往士林的台北藝術中心參訪，結束後特地走到戶外合影，統派人士在對街搖旗吶喊，楊曉東向對方揮揮手鞠躬致意。記者邱德祥／攝影