影／大陸上海市台辦副主任李驍東一行今訪北藝中心
大陸上海市台辦副主任李驍東一行人昨天抵台，展開為期3天訪台行程，李等人原定昨晚八點到上海燈區賞燈，卻與媒體大玩「捉迷藏」，提前三個小時賞燈，今天上午則都按照既定行程走。
一早先前往台北市立聯合醫院仁愛院區進行PCR【PCR】核酸檢測（Polymerase Chain Reaction，PCR）是指一種聚合脢連鎖反應的檢測，主要是透過不斷複製並放大病毒的特定基因，比對是否有特定病毒的基因排列。PCR的檢測較為耗時並需要專業設備，但準確度高，是目前新冠肺炎病毒的主要採檢方式；PCR也可以應用在各種流感檢測、親子鑑定、遺傳疾病檢測等。檢測，結束後前往士林的台北藝術中心參訪，結束後特地走到戶外和北藝中心外觀合影，有統派人士在對街搖旗吶喊，李驍東向對方揮揮手鞠躬致意。
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