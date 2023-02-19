新北唯一文資土地公廟 新莊潮江寺土地公生日 歡迎來參拜

新北市新莊廟街猶如民間信仰大百科，觀音佛祖、媽祖、關公、文昌帝君、土地公、客家三山國王等諸神齊在。適逢2月21日土地公生日，隱身於米市巷底的「新莊潮江寺」是新北市唯一具文資身分的土地公廟，歡迎民眾來一趟知性的文資土地公參拜之旅。

新北市文化局表示，「新莊潮江寺」原為碼頭工人休息寮房，後因漳泉械鬥，將寮房改建2層樓瞭望臺，防禦對岸板橋與大漢溪上的動靜。2013年8月13日經市府公告登錄為歷史建築，2019年後歷經約一年的整棟包含屋頂、門窗等建築本體損壞修復，見證地方開發及民間信仰。

文化局指出，土地公廟是台灣為數最多的廟宇，廟體造型大小繁簡各異，「新莊潮江寺」是唯一融合閩南式、日式、西式構件與裝修元素的土地公廟，具街屋型寺廟風格，1樓供奉福德正神，門上方書寫「福德祠」三字，2樓供奉觀世音佛祖，門上方書寫「潮江寺」三字，通往2樓的樓梯僅容1人通行，從外觀看正面有山形牆，2樓有洗石子露臺，有別於一般廟宇建築。

文化局提到，該廟一旁還有磚造金亭倚廟而建，最上面一葫蘆形的出煙口，造型古樸逸趣橫生。農曆2月初二土地公生，也稱為頭牙，民眾多會在這天向土地公祝壽，早年農業社會因祝告土地豐收，頭牙逐漸被視為納財祈福的重要日子。

文化局說，新莊人文薈萃、老街歷史輝煌，推薦市民朋友前往欣賞已修復完成的「新莊潮江寺」，從文資看歷史，從民間信仰看建築美學，拜訪守護鄉里的土地公同時，歡迎民眾走訪附近國定古蹟「廣福宮」、市定古蹟「新莊武聖廟」、「新莊文昌祠」、「新莊慈祐宮」、「新莊嚴禁截流塞狹圳道碑記」及「新莊挑水巷隘門」等，短短1公里內，徒步20分鐘即可飽覽7處開放參觀的文化資產，絕對是趟高CP值的文化資產遊程。