藝術家打造花車、花船 萬金杜鵑花展2月25日登場
佔地1.5公頃的2023萬金杜鵑花展將在2月25日登場，今年以「移動花聚落」為主題，結合新北16輛在地農用車、2艘漁用船，並讓花農與20位藝術家合作，打造杜鵑花車與花船。此外，瑪鋉溪人行道也打造4000株杜鵑花見小路，歡迎民眾來參觀。
新北市萬里、金山是杜鵑花苗主要產區，全台有8成杜鵑花來自該區，培育品系達300多種，更是全台之冠，今年杜鵑花展讓花農與藝術家跨界合作，如CNFlower西恩創辦人凌宗湧、GIOIA PAN品牌主理人潘怡良、薰衣草森林董事長王村煌、資深媒體人陳文茜，及萬里高家繡球花田農主高逢謙等20位藝術家響應。
其中CNFlower西恩創辦人凌宗湧，以杭州富春山居花藝作品聞名，曾獲得多項國際空間設計獎項，被譽為新東方花藝美學大師，作品見於台北101、台北圓山飯店等各大知名國際酒店，打造從美學出發的國際花藝，今年凌宗湧參與萬金杜鵑盛會，將透過與空間互動的創作，傳遞萬金杜鵑之美。
此外，去年萬金杜鵑花展，是由荷蘭國際塗鴉藝術家FLEKS繪製的插畫打卡點，今年FLEKS也不缺席，將公園椅、澆花器成為展場的打卡亮點；西班牙國際塗鴉藝術家ORBITA也將加入作畫，運用擅長的媒材在不同的介面上創作，打造出萬金杜鵑專屬的塗鴉。
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