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為台灣燈會調漲停車費 民怨變相懲罰開車族

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
今天是「2023台灣燈會」展期最後一天。本報資料照片
今天是「2023台灣燈會」展期最後一天。本報資料照片

2023台灣燈會今天最後一天，即使昨天是補班日，仍吸引不少民眾前來觀賞，國父紀念館站的人數累積更是突破4萬人次，市府為鼓勵民眾搭乘大眾交通工具，公有停車場也祭出調漲，統一調漲費率為每小時60元，惹來民眾抱怨，開車前來不是為了看燈會，停車不到2個小時，停車費要120元，批評政策只有開車的人受到懲罰，並沒有鼓勵的效果。

即使昨天是補班日，晚間仍湧入大量民眾參觀燈會。尖峰時刻北捷更為紓解國父紀念館站內乘車人潮，啟動過站不停措施，國父紀念館站的人數累積破4萬人次，於晚上7時16分起，實施過站不停措施，在晚上8時40分取消，恢復正常。

且燈會為鼓勵民眾搭乘大眾交通工具，台北市交通局公布「2023台灣燈會在台北」最新交通疏導及管制措施，3線捷運、2線接駁車及107線公車直達展區；從2月1日到19日公有停車費率調漲為每小時新台幣50至60元等，20日燈會結束後就恢復原價。

針對公有停車費率調漲，吳先生表示，只是在附近吃飯，並不是為了燈會而來，停車不到2個小時，停車費要120元，質疑既然政策是為了鼓勵大家搭乘交通運輸，那搭捷運的人是不是可以免費或是優惠，不然這樣的政策只有開車的人受到懲罰，並沒有鼓勵的效果。

台灣燈會

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