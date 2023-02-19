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上海台辦副主任李驍東聯醫PCR 預計明天與蔣萬安會面

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
大陸上海市台辦副主任李驍東等6人今天上午前往台北聯醫進行PCR檢測。記者陳正興／攝影
大陸上海市台辦副主任李驍東等6人今天上午前往台北聯醫進行PCR檢測。記者陳正興／攝影

大陸上海市台辦副主任李驍東率團昨天抵台展開為期三天訪台行程，訪團今天上午前往台北市立聯合醫院仁愛院區進行PCR檢測。

李驍東等人原定昨晚八點到上海燈區賞燈，卻與媒體大玩「捉迷藏」，提前三個小時賞燈，媒體今天詢問燈會看得還開心嗎，李驍東僅以「謝謝」簡單回覆。對於明天訪團一行將與台北市長蔣萬安會面，預計針對觀光、旅遊、藝術、文化發展等，雙方進行城市交流，將秉持對等尊嚴、善意、互惠的原則。

大陸上海市台辦副主任李驍東等6人今天上午前往台北聯醫進行PCR檢測。記者陳正興／攝影
大陸上海市台辦副主任李驍東等6人今天上午前往台北聯醫進行PCR檢測。記者陳正興／攝影

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