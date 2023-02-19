蔣萬安號召賣2萬斤鳳梨釋迦 饒慶鈴北捷合體感謝行銷

台東鳳梨釋迦進入產季，縣長饒慶鈴帶領縣府團隊及農政單位，走訪各縣市拓展銷售通路，昨北上合體台北市長蔣萬安，化身鳳梨釋迦王牌推銷員，現場宣布蔣萬安已號召賣出2萬斤鳳梨釋迦，也歡迎民眾到台北捷運地下街採購新鮮直送的台東鳳梨釋迦。

饒慶鈴昨下午與蔣萬安，在台北捷運站辦理「心想釋成 好釋逗陣來」記者會，感謝北捷神隊友大力相挺，自2021年起協助銷售鳳梨釋迦，也感謝蔣萬安這次號召，讓這批鳳梨釋迦銷售量已逾2000箱、賣出約2萬斤，蔣萬安也不斷稱讚「鳳梨釋迦真的好吃」。

饒慶鈴與蔣萬安也示範鳳梨釋迦新吃法，香甜軟綿的鳳梨釋迦，搭配酸甜爽口的優格，絕對是衝擊味蕾的美妙滋味，兩人也擔任快閃店長，將鳳梨釋迦新鮮直送給現場民眾，邀請大家品嘗鳳梨釋迦酸甜好滋味。

台東縣政府農業處說明，本月18日起至3月18日在捷運台北車站地下街入口設立釋迦專櫃，為民眾新鮮直送最香甜果品，歡迎到場選購，另櫃上不只有釋迦鮮果，也有各式台東特色農產，民眾不必到台東，就能買到時令鮮果與農特產品。