北市一殯附近大樓超大白布條反對殯葬業 遭譏「乞丐趕廟公」

台北市第一殯儀館拆遷後，將大幅影響大台北地區的殯葬習慣與生態，業者憂心，圍繞在一殯旁的喪禮用品店、禮儀公司、私人會館等業者，若繼續留下，恐遭抗議，但二殯周邊卻已飽和，且禮廳、冰櫃空間不足的問題會隨死亡人數變得愈來愈嚴重，一殯拆除後問題重重，但政治人物因為居民抗議、選票考量就要拆。

市府雖預估明年初可拆一殯，但附近居民與殯葬業者衝突未歇，還有居民在大樓外懸掛超大白布條，寫著「本棟住戶堅決反對殯葬業者進駐」，業者反批，一殯存在58年，明知道這裡附近有殯儀館還要住，根本「乞丐趕廟公。」

台灣仁本副總經理陳依麒認為，一殯拆除後，中、大型的禮儀公司在乎的是能否在二殯周邊掛牌，但不少業者全台灣都有據點，二殯也可能早已插滿旗；小型的禮儀公司有可能是幾十年前就在那買房，沒有辦法離開，殯儀館一旦拆除，葬儀社或棺木店、骨灰罈店、壽衣店等葬儀用品，對居民來說就沒有存在的正當性，恐怕得面臨居民抗議。

也有業者表示，違法的私人會館將是一大難題，北市寸土寸金，只要有人往生，就一定要去殯儀館處理，禮廳、冰櫃空間有限，遊走在法律邊緣的私人會館因運而生，未來一殯拆除後，北邊居民到二殯不方便，就會選擇原本一殯周邊違法的私人會館，需求仍在，敢就地合法嗎？或是也要因居民抗議拆除嗎？

也有業者說，過去一殯算是中繼站，壽衣、棺木、骨灰罈都可以直接買，未來喪禮集中到二殯後，雖然還是會有禮儀公司與殯葬用品店合作，提供一條龍服務，變成就要舟車勞頓送東西到二殯。

殯葬業者說，人類平均壽命約80歲，二次世界大戰死了很多人，各國政府鼓勵生育，有戰後嬰兒潮，1951年出生人數約38萬人，代表2031年就會有約38萬人死亡，而最高峰死亡人數會達到四十二萬。去年死近20萬人，台北占了快3萬人，殯葬設施已經不夠用，「8年後死亡人數會是2.5倍，到時候怎麼辦？」