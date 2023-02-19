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北市一殯矗立鬧區逾半世紀 在地居民帶路直擊生活圈

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北市一殯矗立鬧區逾半世紀 在地居民帶路直擊生活圈

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市議員林珍羽指出，未來一殯遷走，她希望市府將腹地推廣成全齡化照護基地，將長照、日照、托嬰、托老全部納入，還可發展成青年基地，成為台北生活的小縮影。記者林俊良／攝影
台北市議員林珍羽指出，未來一殯遷走，她希望市府將腹地推廣成全齡化照護基地，將長照、日照、托嬰、托老全部納入，還可發展成青年基地，成為台北生活的小縮影。記者林俊良／攝影

北市第一殯儀館位在台北市鬧區，鄰近行天宮與商圈，又是雙北交通必經之路，特殊產業鍊更讓民權東路素有「殯葬一條街」之稱。矗立近一甲子，一殯乘載不少歷史記憶，記者實地走訪直擊，與當地里長、宮廟和「議員」居民聊聊和它的生活連結。

中山區行政里長鄭春華今年71歲，長住40多年來，生活早已與一殯密不可分，也因習以為常而沒有忌諱。儘管如此，他分享若被問及住在哪兒，有人就會「換句話說」，一定講住在行天宮附近，而非殯儀館旁。

鄭春華回憶，以前流行小棺材，不少人搶著要，擺在桌上當裝飾，希望見棺發財或升官發財，自己曾經也有小棺木。早年外省人在這買房，會特別挑在棺材店對面，一開門看到就是「見棺發財」，倒是本省人會鄰避，能閃就閃，盡量不走周圍道路，以前沒路燈時，晚上根本不敢走。

他指出，「好日子」比較多人出殯，路上都會塞車，過往一殯煙囪產生空汙，或是念經聲從一早4、5點開始，有的還持續到晚上，大大影響居民住宿品質。

「以風俗民情來講，說不忌諱是騙人的」，在地生活近40年的73歲蔡先生直言，有些葬儀社沒照遊戲規則走，晚上不只聽得到小喇叭和鼓聲等，還聞得到偷燒冥紙。住宅品質、周邊環境好的話，地價自然提升，畢竟該地段不錯，大家期待一殯儘早遷走，未來可帶動周邊生活圈。

66歲台北聖海宮主蔡春生印象深刻的是，有葬儀社去撿骨但屍骨未化，竟然貪圖方便直接在店裡燒，結果味道飄散瀰漫空氣中，周邊住家聞到跑去檢舉。

他憶及小時候看著一殯開始蓋，曾聽老一輩在講，當時有請高人在殯儀館四周埋鎮煞之物，神明也指示不能隨便亂動。

蔡春生說，台北聖海宮一年當中，最重視中元普渡，就是因為殯儀館在旁邊。「聽到一殯，大家心裡都會忌諱」，以前來參拜多為女孩子，因為比較沒膽，有些信徒也會想說宮廟人多陽氣盛，內心相對不害怕。

同樣住在附近的台北市議員林珍羽說，35年人生都有一殯，是一個自然而然的存在。可是，她小時候連提到一殯字眼都不敢，和朋友都會講「那邊啊」，甚至會害怕路過。

對於一殯，林珍羽知道不能嬉鬧而是敬畏，人們經過時，自然而然會靜下來，自己內心都會默念阿彌陀佛迴向給往生者，長大後仍保有這個習慣，有時看著一殯不免感慨，拆遷後會變成什麼樣子。

林珍羽帶路，走過她最熟悉街道，以前一殯附近店家賣的都是單一品項，例如壽衣、花店、骨灰罈等，尤其殯葬一條街，放眼望去盡是棺材店，各種款式擺在騎樓，沒打燈灰灰暗暗，小時候不敢走都會特地繞小巷。經過時代變遷，產業型態轉變成服務完整的會館、禮儀公司，空間相對明亮，現在也比較有人敢走。

她觀察到，一殯周邊社區多為傳統老屋，住戶不會特別有意都更，多少限縮在地發展。「隔一條路就是榮星花園與商辦大樓」，長者每天會在公園跳舞，高樓林立常是人來人往，與建國北路另一側的一殯寂靜與肅穆，形成強烈對比的特殊景象。此外，一殯鄰近行天宮，兩者間彷彿有道「結界」，經過後又回復台北鬧區的活力與氣氛。

林珍羽分享，「第一殯儀館是大家不想去的地方，卻是人生一定會去的旅途終點」，軍公教商、黑白兩道、市井小民都會來，可說是社會的完整縮影。「心念一轉，它不可怕，反而很溫馨，因為一個人離開能凝聚全家人」，一殯不單只是鄰避設施，更是乘載許多家庭與故事。

台北市立第一殯儀館1965年成立，是台灣少有坐落在鬧區的殯儀館，早期處理殯葬相關的焚化爐，因環保考量也早已停用。記者林俊良／攝影
台北市立第一殯儀館1965年成立，是台灣少有坐落在鬧區的殯儀館，早期處理殯葬相關的焚化爐，因環保考量也早已停用。記者林俊良／攝影
民權東路一殯對面殯葬一條街，殯葬相關產業形成特殊景觀，靈堂、葬儀社店家與住宅混雜，樓上住戶特別在門牌號碼上註明是「住家」，防止殯葬業者誤會是同業，投遞相關合作文宣。記者林俊良／攝影
民權東路一殯對面殯葬一條街，殯葬相關產業形成特殊景觀，靈堂、葬儀社店家與住宅混雜，樓上住戶特別在門牌號碼上註明是「住家」，防止殯葬業者誤會是同業，投遞相關合作文宣。記者林俊良／攝影
一殯附近有許多相關殯葬產業，拆遷後，社區民眾也期待有多樣化產業進駐，呈現新面貌。記者林俊良／攝影
一殯附近有許多相關殯葬產業，拆遷後，社區民眾也期待有多樣化產業進駐，呈現新面貌。記者林俊良／攝影
榮星花園晨間運動的民眾，隨著音樂歌聲起舞，相隔一條建國北路，幾十公尺的距離，正面對就是一殯的大門。記者林俊良／攝影
榮星花園晨間運動的民眾，隨著音樂歌聲起舞，相隔一條建國北路，幾十公尺的距離，正面對就是一殯的大門。記者林俊良／攝影
緊鄰在一殯附近的公寓，有些住家窗戶、陽台面對的就是告別式的會場。記者林俊良／攝影
緊鄰在一殯附近的公寓，有些住家窗戶、陽台面對的就是告別式的會場。記者林俊良／攝影
香火鼎盛的行天宮鄰近一殯，讓附近商圈有不同的面貌。記者林俊良／攝影
香火鼎盛的行天宮鄰近一殯，讓附近商圈有不同的面貌。記者林俊良／攝影
台北市立第一殯儀館1965年成立，是台灣少有坐落在鬧區的殯儀館，每逢選舉總有拆遷呼聲，市府今年已編列預算6000萬元拆除，尚在議會審查中，但二殯擴建工程9月完工，一殯將陸續搬遷，這座逾半世紀的殯儀館即將走入歷史。記者林俊良／攝影
台北市立第一殯儀館1965年成立，是台灣少有坐落在鬧區的殯儀館，每逢選舉總有拆遷呼聲，市府今年已編列預算6000萬元拆除，尚在議會審查中，但二殯擴建工程9月完工，一殯將陸續搬遷，這座逾半世紀的殯儀館即將走入歷史。記者林俊良／攝影
台北市立第一殯儀館未來陸續搬遷，即將走入歷史，成附近居民不可抹滅記憶，一牆之隔的台北聖海宮主蔡春生訴說著過往。記者林俊良／攝影
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第一殯儀館 林珍羽 棺材

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