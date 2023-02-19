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獨／「北市最大嫌惡設施」何時能拆？ 李四川曝時間點

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獨／「北市最大嫌惡設施」何時能拆？ 李四川曝時間點

聯合報／ 記者楊正海林麗玉潘才鉉林佳彣鍾維軒／台北即時報導
台北市立第一殯儀館1965年成立，是台灣少有坐落在鬧區的殯儀館，二殯擴建工程9月完工，一殯將陸續搬遷，這座半世紀的殯儀館將走入歷史。記者林俊良／攝影
台北市立第一殯儀館1965年成立，是台灣少有坐落在鬧區的殯儀館，二殯擴建工程9月完工，一殯將陸續搬遷，這座半世紀的殯儀館將走入歷史。記者林俊良／攝影

台北市立第一殯儀館是台灣罕見坐落在鬧區的殯儀館，每逢選舉總有拆遷呼聲，總被視為北市最大嫌惡設施，但將近一甲子的歲月，這座中國式宮殿建築為人生最後大事忙碌身影，已成居民不可抹滅記憶；北市去年已通過六千萬拆除預算，原訂今年就要拆除，卻因第二殯儀館整建工期延宕，市府預估明年春節前後才能開拆一殯，走入歷史。

位於民權東路上的一殯1965年成立，占地四千六百多坪，因工商經濟發展，都市人口成長，北市府1978年在辛亥路三段籌建第二殯儀館，近幾年北市人口老化，市府因應治喪需求，改善二殯老舊設施，目前進行二期整建計畫，可供一殯拆除後的殯葬量能。

副市長李四川二月初前往視察二殯整建，因缺工、營建原物料上漲緣故，李四川坦言，第二殯儀館要九月如期完工「真的很拚」，至於後續第一殯儀館的拆除規畫，要等到明年農曆年，就是二殯今年底完工試營運兩、三個月後。

在老台北人眼中，民權東路上的第一殯儀館，與北市宗教信仰中心的行天宮比鄰而居，一邊是香火鼎盛，一邊遍設葬儀社，民權東路上店家在一樓店面供家屬選購禮儀用品，為解決家屬設靈堂需求，將二樓清出部分閒置辦公空間，讓家屬長期設置靈堂，也發展出「殯葬一條街」。

附近居民說，政商名流在這裡走完最後一程，回想當年歌手鄧麗君告別式，上萬歌迷含淚送行 ，時任市長陳水扁參加儀式，包括陸海空三軍均派代表謁靈，由三軍挑選的官兵抬棺，進入靈車；另外，一殯因腹地大，幫派大哥辦公祭，動輒二、三千多道上兄弟，黑壓壓一片，形成當地特殊景觀。

第一殯儀館位於北市鬧區，不僅造成附近房價長期低落，祭拜或有出殯儀式時，經常造成交通嚴重堵塞，帶來葬儀社聚集，加上喪葬隊伍的噪音，不時有遷建呼聲，居民也時常與殯葬業衝突，最近就有大樓掛上白布條「本棟住戶反對殯葬業進駐」，業者反批一殯存在58年，根本「乞丐趕廟公」。

柯文哲市府曾預定今年二殯整建工程完成後，拆除一殯，也是前副市長黃珊珊去年選市長時承諾政見，如今蔣市府預告延宕。

民眾黨台北市議員林珍羽直言，二殯工期延宕實在太久，不符合地方期望，若整建工程進度全面延宕，接下來要面對的可能就是追加預算，後續需擴充的人力、物力更多，因一殯拆除後還須變更地目、責任編制管轄都得長期規畫，蔣市府應該拴緊發條加速整建工程。

台北市立第一殯儀館是台灣罕見坐落在鬧區的殯儀館，每逢選舉總有拆遷呼聲，北市去年已通過六千萬拆除預算，柯市府原訂今年就要拆除，卻因第二殯儀館整建工期缺工缺料延宕，預估明年春節前後才能開拆，讓一殯走入歷史。記者林俊良／攝影
台北市立第一殯儀館是台灣罕見坐落在鬧區的殯儀館，每逢選舉總有拆遷呼聲，北市去年已通過六千萬拆除預算，柯市府原訂今年就要拆除，卻因第二殯儀館整建工期缺工缺料延宕，預估明年春節前後才能開拆，讓一殯走入歷史。記者林俊良／攝影
緊鄰在一殯附近的公寓，有些住家窗戶、陽台面對的就是告別式的會場。記者林俊良／攝影
緊鄰在一殯附近的公寓，有些住家窗戶、陽台面對的就是告別式的會場。記者林俊良／攝影
一殯附近有許多相關殯葬產業，拆遷後，社區民眾也期待有新的多樣產業進駐，呈現新的面貌。記者林俊良／攝影
一殯附近有許多相關殯葬產業，拆遷後，社區民眾也期待有新的多樣產業進駐，呈現新的面貌。記者林俊良／攝影

第一殯儀館

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