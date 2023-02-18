泰嘉開發攜手小丞事 建築美學與人氣美食擦出火花

高雄起家的泰嘉開發近年深耕台南九份子，奠立品牌地位，近期更與人氣烘培坊「小丞事」合作，在水舞川大樓一樓開設小丞事吐司建築室，讓精品級麵包與建築美學起化學變化，開幕日850條吐司銷售一空。

泰嘉開發近年致力發揚建築美學，更保留20家大樓店面，引入名品，進一步打造「泰嘉生活聚落」，與人氣烘焙坊「小丞事」合作的「小丞事吐司建築室」跑第一棒，麵包香為住戶品味生活添味，這是泰嘉生活聚落的起手式，未來還會導入生鮮、甜點等各種業態，未來三年預估還會開設3間新店。

「小丞事吐司建築室」開張，住在水舞川的「小丞鐵粉」最樂，排隊可搶得先機。泰嘉開發董事長特助呂維哲表示，小丞事的麵包真材實料，除採用古老的天然酵母魯邦種，用的麵粉、奶油、乳酪都是高檔進口貨，「堅持做到最好」的職人精神與泰嘉經營理念契合。

小丞事老闆賴德庭是泰嘉已購客，和泰嘉董事長呂金發多次相談甚歡，催生了共同的事業。初期泰嘉在軟硬體約投資2000萬，為讓麵包烤出獨特風味，又斥資上千萬元購入全台唯一雙台日本武藏溶岩窯烤爐，「富士山火山熔岩，蓄熱保溫能力更佳」。