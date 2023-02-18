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虎豹潭6死案監察院提糾正 新北：無事後推託、增即時監控

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
虎豹潭水域已加裝監視器(如落水處周遭水域影像畫面所示)，以維護民眾水域安全。圖／新北市觀旅局提供
虎豹潭水域已加裝監視器(如落水處周遭水域影像畫面所示)，以維護民眾水域安全。圖／新北市觀旅局提供

新北市虎豹潭「梳子壩」六人落水溺斃事故，監察院認未善盡場域管理責任，今天糾正新北市政府。新北市觀旅局表示，該區屬於台北水源特定區管理局管轄範圍，但市府並無事後推託，事後也檢討，並加設告示牌、救生圈、救生樁、水位警示線及影像件事系統，即時監看水情。

新北市政府說明，本次不幸事件發生地點虎豹潭，確屬台北水源特定區管理局管轄權範圍，事件發生時，因位於新北市，除立即出動警消，成立前進指揮所，不分晝夜，投入警消、義消、民間救難團體共2176人次、長達近119小時全力搶救外，也在搶救告一段落後，與中央和地方等相關單位，如氣象局、台北水源特定區管理局、雙溪區公所等檢討，並無所謂事後推託權責情事。

觀旅局表示，除現場既有的警示牌外，也立即決定包括加設告示牌、救生圈、救生樁、水位警示線（含清水坑、牡丹溪親水公園等三處），增設CCTV影像監視系統及廣播設備，區公所、臨近派出所、消防單位值班台都可以透過手機App，即時監看水情。

另成立氣象局雙北山區雨量警示群組，即時掌握中央氣象局所提供降雨情況，只要接獲豪大雨防災告警時，就由太平派出所值班員警第一時間趕往虎豹潭現場查看，若有民眾戲水，立即要求離開，並由區公所、消防隊，運用網路及廣播勸離戲水民眾，同時派員前往現場執行驅離。

氣象局 告示牌 監察院

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