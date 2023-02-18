枝葉茂密遮擋視線憂危險 汐止汐萬路修剪路樹

汐止的汐萬路每天的車流量很大，而在靠近江北橋前，有幾棵大樹枝葉茂密，難免遮擋到視線，民眾也擔心颱風大雨會有危險，所以，江北里辦公處也請公所在防汛期前修剪大樹，整體景觀更好也安全。

一大早大型機具人員進場，開始將沿線的大樹進行修剪，主要是因為雖然枝葉茂密可以遮蔭，不過，太過茂密難免會遮擋到路燈，影響夜間照明，相對的行車不安全，另外，民眾說因為枝葉茂密，大樹太過高大，颱風大雨並不安全，擔心會被吹斷。

江北里長謝祚敏表示，路樹枝葉茂密在落葉時也很困擾，每天都有掃不完的葉子，現在春天修剪，讓樹枝葉能夠再長出嫩芽可以長的更好，不然，沒有修剪太過茂盛，在刮風下雨或颱風，在強風吹可能會被打斷，掉在路上或是打到人車都不好。

謝祚敏指出，感謝汐止清潔隊汐止區公所，因為里辦公處每天都會申請修剪路樹，因為，這是汐萬路的一個門面，每年定期至少修剪一次，就像人整理服裝儀容修剪頭髮一樣，讓汐萬路一段都看起來很清爽。