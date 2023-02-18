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人行道有夠窄難行 汐止仁愛路會勘盼寬更友善

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區仁愛路靠近忠孝東路口，有一段人行道特別窄，不到70公分的寬度，新北市議員廖先翔要求加寬人行道。圖／觀天下有線電視提供
汐止區仁愛路靠近忠孝東路口，有一段人行道特別窄，不到70公分的寬度，新北市議員廖先翔要求加寬人行道。圖／觀天下有線電視提供

汐止區仁愛路靠近忠孝東路口，有一段人行道特別窄，不到70公分的寬度，不但下雨天撐傘經過卡卡，輪椅也不好過，所以，新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，要求加寬人行道。

汐止仁愛路因為社區大樓多，人車不少，也很多人會走路買菜、搭車，不過，在靠近仁愛路口的這一段人行道卻不怎麼友善，因為，最窄的部分不到70公分，離人行道寬度最低標準90公分，還差了20公分，所以，民眾走這一段都很克難，尤其下雨天撐傘走，如果旁邊還停了車，很容易卡卡不好走。

民眾說這一段的人行道真的太窄，雨天撐傘不好走，如果對向又有人走過來，都要退讓一下，不然過不了，真的需要改善。

新北市議員廖先翔表示，在汐止忠孝東路跟仁愛路的Ｔ字路口，民眾反應人行道的淨寬沒有符合法規標準，法規的最低標準是90公分，所以，身心障礙者或是推娃娃車經過時不是那麼方便，甚至沒辦法雙向兩個人走，所以，希望能夠將人行道局部拓寬。

廖先翔指出，路口馬路可以做一些空間的調配，預計要將汽車停車格跟機車格做對調，到時候機車格設計用斜的方式來畫設機車格，就會有一些多出來的空間，就可以規劃人行道拓寬，預計會將靠近路口的人行道往外拓30公分，讓人行道能符合人行道的要求，更重要的是讓輪椅族及推娃娃車的經過這邊通行都能夠更舒適。

人行道 汐止 輪椅

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