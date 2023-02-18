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春暖花開 瑞芳上天里產業道路沿路櫻花開

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳上天里里長林瑞明來到上東產業道路，沿途不論是山櫻花還是吉野櫻都陸續盛開，櫻花瓣灑落地面成花毯好美。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳上天里里長林瑞明來到上東產業道路，沿途不論是山櫻花還是吉野櫻都陸續盛開，櫻花瓣灑落地面成花毯好美。圖／觀天下有線電視提供

春暖花開，百花齊放，尤其現在是櫻花盛開的季節，瑞芳地區就有不少地方可以賞櫻，今(18)日和瑞芳上天里里長林瑞明來到上東產業道路，沿途不論是山櫻花還是吉野櫻都陸續盛開，櫻花瓣灑落地面成花毯好美。

上天里里長林瑞明說，上東產業道路沿途共種植有近五百顆的櫻花樹，每年到二三月花開期，各式櫻花都陸續盛開，美不勝收，賞櫻不必遠遊，到上東產業道路就能欣賞到各種粉嫩的櫻花，同時也是很多民眾散步健走的好地方。

瑞芳區區長楊勝閔表示，時序進入春天，百花盛開，瑞芳地區有不少櫻花都已經陸續盛開，包括金瓜石的勸濟堂還有上天里的上東產業道路沿途都有各式的櫻花美景，接下來迎接228連續假期，也歡迎遊客可以來瑞芳賞櫻，放鬆心情，促進地方觀光發展。

櫻花 瑞芳 賞櫻

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