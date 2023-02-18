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台二線科技執法單月破百件 瑞芳警籲勿信網路謠言

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
瑞芳警分局對龍洞隧道前約一公里多的路段實施區間測速及科技執法，啟用至今年1月底，違規超速計44件、違規跨越雙黃線則有386件。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳警分局對龍洞隧道前約一公里多的路段實施區間測速及科技執法，啟用至今年1月底，違規超速計44件、違規跨越雙黃線則有386件。圖／觀天下有線電視提供

為降低事故發生率，新北市瑞芳警分局去年底起針對龍洞隧道前約一公里多的路段實施區間測速科技執法，啟用至今年1月底，違規超速計44件、違規跨越雙黃線則有386件，許多人誤信網路謠言跨雙黃線可避開區間測速，但事實證明，此舉不但無法避開測速還會因跨越對向車道而多一張罰單。請民眾應避免類似駕駛行為。

由於台2線85.8公里到87.5公里龍洞隧道附近彎道密集，往來車輛常因車速過快加上載重不均或貨物未捆牢，發生車輛翻覆後貨物散落路面，或車輛失控衝至對向車道等事故，因此去年底開始實施區間測速和科技執法，到目前為止防治事故成效良好。

自區間測速及科技執法啟用至今年1月底，違規超速計44件、違規跨越雙黃線則有386件。統計資料顯示部分駕駛人誤信網路傳言，以為跨越至對向車道即可避開區間測速，此舉不但無法避開測速還會因跨越對向車道而多一張罰單。請民眾應避免類似駕駛行為。

瑞芳警分局交通組組長黃啟表示，自該路段科技執法啟用後，事故防制成效良好。但設置科技執法目的仍是希望藉由科技輔助，防制交通違規肇事，改善行車秩序，降低事故發生，呼籲民眾應確實遵守用路規則，勿貪快、勿違規，才能安全返家，免於荷包失血。

測速 科技執法 瑞芳

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