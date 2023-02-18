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氣溫變化大注意身體 貢寮區長探訪獨居長者

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區區長柯建輝就率領同仁到獨居長者家中拜訪，並送上物資，提醒長者要照顧好自身健康。圖／觀天下有線電視提供
貢寮區區長柯建輝就率領同仁到獨居長者家中拜訪，並送上物資，提醒長者要照顧好自身健康。圖／觀天下有線電視提供

最近天氣變化大，忽冷忽熱的，患有心血管疾病的人更是要小心，貢寮區區長柯建輝就率領同仁到獨居長者家中拜訪，並送上物資，提醒長者要照顧好自身健康，也鼓勵獨居長者好天氣時，不妨外出走走或到銀髮俱樂部，促進身心健康。

昨(17)日貢寮地區出了個大太陽，不少長者都趁機走出家門來曬曬太陽，和前幾天的氣溫相比真的差很大，為關心轄區內獨居長輩健康狀況，貢寮區區長與貢寮里社區發展協會志工、公所同仁，到府進行訪視關懷，平時獨自一人在家的長輩，看到多人前來關心，心裡很感動。

貢寮區區長柯建輝說，最近天氣變化比較大，這幾天和公所同仁和各里志工團隊，就到府拜訪獨居長者，希望長者要多注意自己的身體健康。

獨居長輩說，子女都在外工作，久久回來探望一次，雖然一個住習慣了，但看到有人來關心還是覺得心裡很溫暖。

柯建輝進一步表示，長者獨自一人在家，居家安全更是要特別注意，因此也向長者宣導居家緊急救援的服務，讓長者在緊急需要時，可以馬上獲得協助，以避免憾事發生。

貢寮 獨居

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