新北永和中山永平地下道封閉拆除 改善周邊人行環境

新北市推動城市減法工程，將老舊且使用率低的地下道封閉或轉型，提供行人更舒適、更便利的行走空間。新北市政府養工處表示，永和區中山永平地下道已於2月12日正式功成身退，讓樂華夜市附近中山路一段豁然開朗。

養工處表示，中山永平地下道位於永和區中山路一段、樂華夜市入口附近，依照「新北市人行陸橋、地下道存廢標準程序」，由交通局、警察局、永和區公所、地方民意代表及養工處共同會勘並取得共識後，透過試辦封閉改變民眾通行習慣，再封閉施工。

地下道封閉工程分三個階段進行，首先拆除地下道出入口附屬設施，第二階段為加設H型鋼和化妝蓋板，第三階段為新設人行道工程，在樂華夜市路口兩側新設人行道，銜接中山路一段及永平路上的既有人行道，同時將阻擋行人通行或行車視線的台電電箱一併調整，使整體人行環境一次提升到位。