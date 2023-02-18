新北永和中山永平地下道封閉拆除 改善周邊人行環境
新北市推動城市減法工程，將老舊且使用率低的地下道封閉或轉型，提供行人更舒適、更便利的行走空間。新北市政府養工處表示，永和區中山永平地下道已於2月12日正式功成身退，讓樂華夜市附近中山路一段豁然開朗。
養工處表示，中山永平地下道位於永和區中山路一段、樂華夜市入口附近，依照「新北市人行陸橋、地下道存廢標準程序」，由交通局、警察局、永和區公所、地方民意代表及養工處共同會勘並取得共識後，透過試辦封閉改變民眾通行習慣，再封閉施工。
地下道封閉工程分三個階段進行，首先拆除地下道出入口附屬設施，第二階段為加設H型鋼和化妝蓋板，第三階段為新設人行道工程，在樂華夜市路口兩側新設人行道，銜接中山路一段及永平路上的既有人行道，同時將阻擋行人通行或行車視線的台電電箱一併調整，使整體人行環境一次提升到位。
工務局長祝惠美指出，永和區永平地下道拆除後，全市現存22座人行地下道，其中永和區仁愛保生路地下道配合捷運施工暫時封閉，竹林福和路地下道由水利局規劃轉型為滯洪空間，板橋區陽明地下道及永和區文化永和路地下道刻正由區公所辦理存廢評估相關流程。市府未來將持續針對使用率低的地下道推動封閉或轉型工程，創建行人舒適行走空間與降低公共設施維護經費，達到市府和民眾雙贏目標。
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