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新北烏來第一家原民日照中心今開幕 服務山地原民長輩

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市烏來區信賢日照中心今天開幕，新北市長侯友宜（前排左二）今天出席開幕記者會。記者江婉儀／攝影
新北市烏來區信賢日照中心今天開幕，新北市長侯友宜（前排左二）今天出席開幕記者會。記者江婉儀／攝影

新北市烏來區信賢日照中心今天開幕，也是首家山地原住民族地區日照中心。新北市衛生局表示，為讓長者獲得更完善的社區照顧，新北市去年已有70家日照中心，今年初又有3家日照中心完成設立，分別為板橋宜真宜悅、蘆洲希望城市及信賢日照中心，與樹林原動力共同來服務山地跟都會的原住民。

烏來區境內多山，是新北市面積最大、人口密度最低的行政區，也是台灣分佈最北的山地原住民區，由於多數青年外移工作，部落面對隔代教養及老人獨居或無人照護的窘境。

新北市長侯友宜今天出席信賢日照中心啟用記者會，侯友宜表示，原本的烏來信賢衛生室空間提供原鄉長照服務，拓展以社區為基礎服務，整合烏來區ABC社區整體照顧服務體系，培植在地族人擔任照顧服務員及發展具文化敏感度的照顧服務模式，以「族人照顧族人」，規畫多元的服務內容，以符合長者個別化的服務需求，讓族人能在自己最熟悉的地方養老。

社團法人大米一山健康促進協會主任周惠貞表示，曾在學生時期參加原住民工作學習團，親眼所見偏鄉醫療資源的嚴重缺乏，「打造可實際幫助原鄉照護的園地」，機構成立至今，體系每位夥伴皆有多年的公衛、長照、醫護等經驗，並招募具有泰雅族身分的居家服務員，機構內更融入當地泰雅族圖騰、竹編、編織物、串珠及傳統服飾布置環境，可望發揮加乘效果，替原鄉長照發展注入一股強心針。

衛生局長陳潤秋表示，信賢日照中心延伸衛生室巡迴醫療及遠距智慧照護概念，透過與中華電信的合作，建置多功能整合式的智慧生理量測站，讓來到日照中心的民眾能夠一站式的完成身高、體重、血壓、心跳、體溫等生理數值的量測。

陳潤秋指出，量測數據上傳雲端後，未來將可以與衛生所的醫療資訊系統整合，讓衛生所及機構可即時獲得使用者之量測資訊外，提供民眾端自主健康管理及衛生所端提供完整智慧健康照護服務。

未來將持續透過公私協力及跨局處合作，逐步邁向在2025年達成百家日間照顧中心的目標，並持續連結長照專業團隊投入照顧網絡，期望在2026年超高齡社會來臨時，完善整體社區照顧模式。

新北市烏來區信賢日照中心今天開幕。記者江婉儀／攝影
新北市烏來區信賢日照中心今天開幕。記者江婉儀／攝影
新北市烏來區信賢日照中心今天開幕。記者江婉儀／攝影
新北市烏來區信賢日照中心今天開幕。記者江婉儀／攝影

衛生所 烏來 原住民

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