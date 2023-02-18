回覆上海團行程惹議 綠議員轟市府:公然欺騙議會

上海市台辦來北市參訪、賞燈，台北市議員陳怡君今指出，日前行文要求市府提供上海團與北市府有關的行程資料，來函卻打官腔，她怒批，人都到台北市了，還不知道行程，難道行程是AI排出來的嗎？

北市府回應議員行程，指「該團除參觀上海花燈等燈會展區外，另將安排參訪本市文化、藝術相關建設，以及兩市觀光旅遊、文化藝術方面進行交流，相關行程尚在洽排中」。

但陳怡君說，市府很豪邁的回答將會安排參訪「文化」、「藝術」、「觀光」、「旅遊」相關建設，項目官冕堂皇，結果上海團現在都已經落地了，市府卻還遮遮掩掩、補個回馬槍「尚在洽排中」。

陳怡君質疑，屆時人都到台北市了，還不知道行程，難道行程是AI排出來的嗎？呼籲台北市長蔣萬安不應再閃躲，光明磊落面對市民。

台北市議員何孟樺說，北市府公然欺騙議會，行程都公開了、上海訪團都來了，市府卻仍謊稱「行程洽排中」，把議員當猴子耍？

她說，索資在今天早上11點拿到的，而上海訪團預計11點5分抵台，北市府死到臨頭還是不肯透露行程，寫了一堆廢話給她。

何孟樺表示，上海訪團已經來台、完整行程在昨天早已被揭發，而且相關行程本來就都要先跟陸委會報准，但北市府至今仍不願提供資料，欺騙議會「行程洽排中」，根本就是藐視監督機關。

她批評，蔣萬安就是不想要讓大家知道他跟上海訪團談了什麼、去了哪裡，都只想偷偷摸摸，盡做一些見不得人的勾當。

何孟樺說，蔣萬安為了中國人來訪，寧願欺瞞人民、寧願藐視議會，她問蔣大市長，中國那邊到底是給了多大的恩惠？或是這三天準備要洽談什麼東西？可以這樣搖頭擺尾、言聽計從?

何孟樺也要求蔣萬安出面說明、道歉，未來也必須公布這三天市府與上海訪團的談話、協定內容。在自由民主的世界，蔣萬安不能再像自己的祖輩一樣搞獨裁、搞黑箱了。