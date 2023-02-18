視察鳳鳴簡易站、堤外道 蘇巧慧：工程進度皆超前
為檢視新北市鳳鳴簡易車站與大漢溪堤外便道工程進度，立委蘇巧慧今出席行政院公共工程委員會主辦現地會勘，與主委吳澤成一同視察鳳鳴簡易車站，與大漢溪堤外便道「鐵路橋至樹林柑園大橋段」施工現況。蘇巧慧表示鳳鳴簡易站與大漢溪堤外便道，地方鄉親皆已期盼許久，透過爭取中央全額支付經費，兩項工程終於順利動工，目前工程進度皆超前，希望能盡快帶給鄉親便利交通。
鳳鳴簡易車站工程進度已達六成，超前原訂規劃，蘇巧慧肯定交通部鐵道局的施工進度，但也表示需協同新北市府，針對簡易車站周遭人行及車流動線作全盤規劃。蘇巧慧表示，目前鐵道局在車站主要入口處有預留臨停車位，確保民眾搭車與進出車站動線流暢，不過周遭道路路幅較窄，蘇巧慧說，站體周遭路線規劃，必須全盤考量未來通勤民眾汽、機車停放需求，請鐵道局務必協同新北市政府，妥善規劃人行與車流動線。
大漢溪堤外便道的部分，蘇巧慧表示該便道串聯新莊西盛、樹林、鶯歌等地，是重要的聯外道路，但其中「鐵路橋至樹林柑園大橋段」需進行堤岸防洪加固工程，經費龐大且施工難度高，她爭取中央全額補助後，不僅讓堤防順利加固，道路鋪設工程也順利進行，目前鋪設進度超過一半，預計明年一月完工。為調節堤內外車流量，蘇巧慧表示成功爭取移設「21號越堤道路」至西盛橫移門及浮洲橋間，確保工程效益最大化、民眾行車順暢。此外，她也提前在堤外便道動工前，協調八德街及館前路路口改道，順利銜接堤內外道路。
鳳鳴簡易車站原預估工程經費為6.1億元，實際工程經費為4.5億元，由中央全額支付，預計於明年11月啟用。整體結構包括一座跨站式車站，與兩座岸壁式月台，車站採用無人簡易站設電子票證。大漢溪堤外便道「鐵路橋至樹林柑園大橋段」全長六6.4公里，中央全額補助工程經費共8.4億元，由行政院經濟部水利署第十河川局負責大漢溪整治工程，由新北市水利局負責堤外道路鋪設工程。
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