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停車場法三讀中央卻無細則 北市電動車位常被占用惹議

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市公有停車場大多都有設置電動汽車充電座，卻未修訂法規設置專用車位，導致時常被燃油車占用。圖／聯合報系資料照
台北市公有停車場大多都有設置電動汽車充電座，卻未修訂法規設置專用車位，導致時常被燃油車占用。圖／聯合報系資料照

立法院去年11月15日三讀通過「停車場法」修正案，規定公有停車場應設置專用電動車格。有電動車主投訴，目前北市停車場只有優先車格，導致時常沒位置充電，向停管處申訴也毫無做為；停管處回應，中央還在訂定細則，全台各縣市都在等，且充電車位實施差別費率，未充電每小時都會加收費用，避免燃油車占用。

現行停車場法規定，公共停車場應設置電動汽車充電專用停車位及其充電設施，同時規定不得占用身心障礙者專用停車位、孕婦及育有6歲以下兒童者停車位及電動汽車充電專用停車位，違者將罰600元至1200元罰鍰。

電動車主李先生表示，雖然中央規定要有電動車「專用」車位，但台北市的公有停車場，還是能看到不少燃油車停放在電動車位，因為停管處根本還沒有把「優先」改成「專用」，申訴後，停管處卻聲稱，因為中央還沒規定設置比例，因此無法排除非電動車輛停放，找員警處理也愛理不理。

李先生還說，有不少燃油車主，一停就是4、5天，怎麼說也沒用，對方寧可繳多一點，也不願把車移開，讓很多電動車無法充電，影響車主權益。

對此，北市停管處坦言，中央目前還在訂定相關細則，全台灣各縣市都在等中央主管機關訂定好，其實他們也要持續找各縣市開會討論，瞭解電動車實務上有哪些樣態，比方說充電多久會離開，如果充滿電沒離開是否要罰錢等，但這些都不是定案，至於中央何時會把細則處理完，停管處說沒有確定時程。

停管處表示，目前遇到電動車優先車位被占用，還是以勸導為主，但現在有實施差別費率，如果沒有充電，無論是電動車或燃油車，每小時停車費都會加收20元，所以非電動車不太會占用。

停車場 車主 北市

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