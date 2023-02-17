新北勘查三鶯設計展場域 副市長謝政達：打造北部最重要藝術聚落

經濟部工業局及新北市政府共同主辦「2023台灣設計展」將於10月登場，今經濟部工業局及新北市文化局邀請設計師團隊共同前往鶯歌區美術館及其周邊，勘查台灣設計展場域，此次以新北城市品牌為核心概念，將串連美術館周邊與藝文生活空間展出，結合民間資源合作發揮設計的力量，共同打造新北設計城市品牌。

新北市副市長謝政達表示，市府為配合新北市美術館興建計畫，自2020年起推動三鶯文創整合，統合各局處40項工程、軟硬體建設，總投入經費逾552.8億，含興建中的新北市美術館、捷運三鶯線、三鶯大橋改建，已完工的「陶、藝、山、水」四條人行動線環境改善工程、以及將於11月完工的三鶯轉運站、捷運通廊建置。

謝政達說，軟、硬體工程將串聯起新北市美術館、鶯歌陶瓷陶物博館、鶯歌老街等藝文觀光景點。此外，市府更投入9700萬改造舊菜市為鶯歌美食廣場也已完工啟用，將鶯歌陶瓷文化與美食、休閒、育樂主題結合，串聯藝文與觀光景點打造鶯歌藝術城，讓三鶯成為北部最重要的藝術觀光聚落。