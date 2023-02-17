快訊

陳宗彥遭爆喝花酒、涉貪…檢察官想查辦卻沒下文 法務部說話了

新北勘查三鶯設計展場域 副市長謝政達：打造北部最重要藝術聚落

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
經濟部工業局及新北市文化局邀請設計師團隊共同前往鶯歌區美術館及其周邊，勘查台灣設計展場域。記者李定宇／攝影
經濟部工業局及新北市文化局邀請設計師團隊共同前往鶯歌區美術館及其周邊，勘查台灣設計展場域。記者李定宇／攝影

經濟部工業局及新北市政府共同主辦「2023台灣設計展」將於10月登場，今經濟部工業局及新北市文化局邀請設計師團隊共同前往鶯歌區美術館及其周邊，勘查台灣設計展場域，此次以新北城市品牌為核心概念，將串連美術館周邊與藝文生活空間展出，結合民間資源合作發揮設計的力量，共同打造新北設計城市品牌。

新北市副市長謝政達表示，市府為配合新北市美術館興建計畫，自2020年起推動三鶯文創整合，統合各局處40項工程、軟硬體建設，總投入經費逾552.8億，含興建中的新北市美術館、捷運三鶯線、三鶯大橋改建，已完工的「陶、藝、山、水」四條人行動線環境改善工程、以及將於11月完工的三鶯轉運站、捷運通廊建置。

謝政達說，軟、硬體工程將串聯起新北市美術館、鶯歌陶瓷陶物博館、鶯歌老街等藝文觀光景點。此外，市府更投入9700萬改造舊菜市為鶯歌美食廣場也已完工啟用，將鶯歌陶瓷文化與美食、休閒、育樂主題結合，串聯藝文與觀光景點打造鶯歌藝術城，讓三鶯成為北部最重要的藝術觀光聚落。

新北市文化局長龔雅雯表示，2023年台灣設計展以新北城市品牌為主題，規劃以鶯歌為主展區，新北市美術館、新北市立鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、同慶里市民活動中心為主要展場，串聯三鶯地區周邊藝文空間展出，藉由美術館新地標與在地傳統特色交會，將設計能量擴散至全市29個行政區，將邀集最好設計團隊、媒體及創意夥伴，串聯在地產業共同激盪、跨域合作，並將設計導入城市治理，讓新北市民感受友善宜居的新北市。

新北市副市長謝政達(左二)表示，市府為配合新北市美術館興建計畫，自2020年起推動三鶯文創整合。記者李定宇／攝影
新北市副市長謝政達(左二)表示，市府為配合新北市美術館興建計畫，自2020年起推動三鶯文創整合。記者李定宇／攝影

美術館

延伸閱讀

4月後宣布參戰2024？ 侯友宜提新北2030願景

2023年世界盃男籃熱身在新北 侯友宜：新北做大市也做大事

幫原民長者裝假牙 新北市府最高補助4萬4000元

五港媽祖回鑾 侯友宜參拜祈新北百業興盛

相關新聞

北捷2月18日起延長文湖線尖峰運量 每小時約增千人運能

為加強文湖線運能，台北市副市長李四川指示，自2月18日起，實施「尖峰單向最密80秒班距時段延長」及「更新車廂內裝增加載客...

新北改善18處抽水站油槽 避免滲漏汙染土壤

為防止抽水站地下儲油槽系統，新北市水利局推動18處抽水站改善工程並持續監測，已在1月完工。水利局表示，日後抽水站將更可符...

北捷2月18日起2招增文湖線尖峰運能 每小時多千人次

台北捷運表示，副市長李四川指示加強提升文湖線尖峰時段運能，將從明天起實施「尖峰單向最密80秒班距時段延長」及「更新車廂內...

基隆將首辦高獎金壽司賽 謝國樑：扶植壽司餐飲產業鏈

大台北地區許多餐廳漁獲都來自基隆，基隆有很多漁港，漁獲豐沛，市區有產地之便，近年來很多連鎖、在地壽司店林立，本港海鮮食材...

北市田徑場停車場封一半不給停 看得見、停不到惹議

台北市汽、機車停放總是一位難求，還發生看得見、停不到的情況。有民眾投訴，北市田徑場地下停場明明有448格機車位，卻以圍欄...

要求北市府公開上海團參訪燈會行程？ 藍、綠議員交火

上海市台辦明天來參訪台灣燈會，綠營市議員批評，蔣市府把行程當作最高機密不肯公開，質疑難道是中國那邊施壓不准公布？藍營議員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦