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北捷將迎第125億名乘客 可免費搭捷運1年

中央社／ 台北17日電

台北大眾捷運股份有限公司今天說，將迎接第125億名乘客，這名幸運兒可免費搭捷運1年，而前後各5名乘客可獲3個月免費搭捷運悠遊卡等好康，但前提是須先加入北捷會員並綁卡。

通車近27年的北捷發布新聞稿表示，成為第125億名乘客的幸運北捷會員可享1年免費搭捷運及總值近新台幣2500元捷運玩樂套組，包括捷之旅住宿券、北投會館及板橋站桌球場體驗券、兒童新樂園及貓空纜車1日票；第125億名乘客前後各5名北捷會員送3個月免費搭捷運悠遊卡、捷運玩樂套組。

北捷說，如果沒加入北捷會員，即使是第125億名乘客也拿不到禮物。

北捷表示，截至昨天，累積運量已達124.99億人，第125億名乘客是以進站時間排序計算，預計傍晚出爐，後續將比對會員資料，以電話通知領獎。

此外，北捷今天邀美聲團體在台北車站快閃獻「聲」，演唱經典流行歌曲及知名動畫主題曲；3月28日在台北車站辦慶生Party，迎接27歲生日，邀3月壽星北捷會員到場同樂，前100名壽星可獲贈免費下午茶及生日禮。

北捷 捷運 台北車站

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