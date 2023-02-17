淡水竹圍陸橋整修完成 議員要求改善夜間照明

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
橫跨捷運竹圍站與民族路的陸橋燈具竟然不會亮，市議員陳偉杰也要求相關單位，要盡速改善。 圖／紅樹林有線電視提供
橫跨捷運竹圍站與民族路的陸橋燈具竟然不會亮，市議員陳偉杰也要求相關單位，要盡速改善。 圖／紅樹林有線電視提供

橫跨捷運竹圍站與民族路的陸橋，是民眾通勤的重要通道，但這一座陸橋使用率高，經新北市議員陳偉杰向市府爭取近八百萬元的整修，改善了雨遮以及地面階梯防滑設施，但市議員陳偉杰發現陸橋上的燈具竟然不會亮，也要求相關單位，要盡速改善。

新北市議員陳偉杰表示，過去竹圍陸橋的鋼構鏽蝕，以及遮雨棚 採光、階梯 止滑 問題都造成安全隱慮，經過修繕後，現在大部份都已經完成且也達到效果，但在外觀及照明部份，有民眾向他陳情，還是有改善空間，因此更會同竹圍里長李啟源，以及民權里長江瑟媚，等市府相關單位到現場會勘，提供意見，並且在一個月內改善完成。

竹圍地區有竹圍、民生以及民權三個里超過2萬多人口，通勤上班族或上學的民眾都仰賴陸橋及一旁的行人穿越道，銜接對面的捷運站，陸橋的使用率相當高。

市議員陳偉杰表示，這次還發現整修過後的外觀並不符合地方的期待，因此未來也會將目前在陸橋上的竹圍陸橋字樣來放大且加設夜間燈飾，讓這進出淡水的門面可以更加明顯，有現代設計感，讓通行設施也能夠成為地方觀光的亮點。

陳偉杰 議員

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