淡水義山活動中心增設遊具 祖孫同樂設施更豐富

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區義山里活動中心經市議員鄭宇恩爭取建設了一座城堡造型的兒童溜滑梯，今年又加碼多了一座雙人盪鞦韆。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區義山里活動中心經市議員鄭宇恩爭取建設了一座城堡造型的兒童溜滑梯，今年又加碼多了一座雙人盪鞦韆。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區義山里活動中心，是新北市最大，也是最美麗的活動中心，活動中心外的場地，市議員鄭宇恩爭取建設了一座城堡造型的兒童溜滑梯，今年又加碼多了一座雙人盪鞦韆，希望在設置滑梯設施之後，讓義山活動中心成為祖孫同樂的好去處。

義山里長楊永麗表示，活動中心非常大，佔地有3千多坪，不僅感謝議員過去爭取了溜滑梯兒童遊具設施之後，現在又多了一座雙人盪鞦韆，讓居民相當開心。

對此有不少長者阿公阿嬤更等不急帶著孫子來體驗，自己也玩了新的盪鞦韆祖孫同樂，居民說，感謝議員每年都為地方來爭取，一步一步的增加設施，讓這裡更加完善。

新北市議員鄭宇恩表示，過去這裡針對兒童遊憩設施稍有不足，因此，特地於活動中心前增設城垛造型的燈塔溜滑梯，現在多了一座雙人盪鞦韆，一旁又是標準的籃球場地，加上活動中心的里長完整的課程，讓義山里無論是長者，還是小朋友，甚至是年輕人都可以來這邊打球，營造各個年齡層都適合的休憩場域，讓義山活動中心更加的多功能化，而未來也會陸續為遊戲場增加小朋友的遊具，讓孩童玩的更開心。

議員 溜滑梯

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