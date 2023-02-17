淡水義山活動中心增設遊具 祖孫同樂設施更豐富

淡水區義山里活動中心，是新北市最大，也是最美麗的活動中心，活動中心外的場地，市議員鄭宇恩爭取建設了一座城堡造型的兒童溜滑梯，今年又加碼多了一座雙人盪鞦韆，希望在設置滑梯設施之後，讓義山活動中心成為祖孫同樂的好去處。

義山里長楊永麗表示，活動中心非常大，佔地有3千多坪，不僅感謝議員過去爭取了溜滑梯兒童遊具設施之後，現在又多了一座雙人盪鞦韆，讓居民相當開心。

對此有不少長者阿公阿嬤更等不急帶著孫子來體驗，自己也玩了新的盪鞦韆祖孫同樂，居民說，感謝議員每年都為地方來爭取，一步一步的增加設施，讓這裡更加完善。

新北市議員鄭宇恩表示，過去這裡針對兒童遊憩設施稍有不足，因此，特地於活動中心前增設城垛造型的燈塔溜滑梯，現在多了一座雙人盪鞦韆，一旁又是標準的籃球場地，加上活動中心的里長完整的課程，讓義山里無論是長者，還是小朋友，甚至是年輕人都可以來這邊打球，營造各個年齡層都適合的休憩場域，讓義山活動中心更加的多功能化，而未來也會陸續為遊戲場增加小朋友的遊具，讓孩童玩的更開心。