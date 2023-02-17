土石流崩塌如何應變撤離 汐止東山里防災兵棋推演

汐止區汐平路東山里在去年強降雨發生土石流崩塌，所以，針對接下來的防汛期就要到了，今(17)日農委會水土保持局就舉辦土石流自主防災社區推演計劃，模擬颱風大雨來，發佈海上陸上颱風警報時，包括公所、里長、鄰長該如何動員配合防災，進行兵棋推演。

由農委會水土保持局講師先針對當天模擬情境做說明，當颱風來襲海上陸上颱風警報發佈時，在土石流潛勢溪地區該做些什麼，還有公所、里長、鄰長如何分工進行討論，水保局辦理東山里大規模崩塌自主防災社區環境踏查及兵棋推演，召集了公所、里長及鄰長們一起加入，也針對可能遇到的狀況提出來，像是事先的清理水溝，或是砂包該怎麼申請要放那裡等等。

因為去年的豪大雨東山里有發生土石流崩塌，也有配合緊急撤離的情況，同樣的也位在汐平路的保新里也一樣有列入土石流潛勢溪，所以，也一併參加推演。

東山里長虞恉剛表示，去年豪大雨，鵠鵠崙路有發生崩塌造成小坑溪阻塞，擔心再有豪雨會影響到這邊住戶的安全，所以，今天是做一個提前的防災演練，假如未來有豪大雨或是颱風，把颱風可能發生潛勢溪的週邊的里民跟鄰長動員起來，像是做發生前的雨量預估或是先做一些預防性撤離的動作，今天就討論和公所那邊怎麼配合分工，透過當天的兵棋推演，當災害發生時才不致於一團亂，做好分工，讓可能造成的災情降到最低。