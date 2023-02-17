汐止林肯大郡上千戶行不便 增公車班次上社區

汐止區林肯大郡分為三個社區，居住上千戶，不過，每天公車班次少，上下班時間還擠不上車，都得走十幾二十分鐘的路程走到汐萬路上，上下坡路段，對於老人家來說更是吃力，所以，新北市議員周雅玲就爭取尖峰時間增加公車班次上社區，讓民眾搭車更方便。

拱北里長蘇聰賢說，汐止林肯大郡金龍特區的住戶非常多，但是公車班次卻很少，雖然，汐萬路上的公車有587及890兩條路線，不過，轉上去社區的班次卻不多，很多住戶反應不方便，希望能夠增加公車班次。

新北市議員周雅玲表示，公車587跟890這兩線公車在汐萬路已經行駛多年，之前因為時刻異動還有變成大車的難以轉上社區的部分，確實造成乘客不便，經過幾次跟市府交通局、公車業者視察協調，確實社區居民在搭乘大眾運輸工具有所不便，也協調出一個方案。

周雅玲指出，大型890公車在尖峰時間會增加七個班次，在早上跟下午，也就是上下班跟上下課的時候，至於原先就有比較小型的車子在離峰時間也不會縮班，只是說因為大型公車是低底盤要右轉上去林肯大郡確實有困難點，在協調後則是請公車業者在大車890的部分直行往瑞士山莊回來後再左轉上林肯大郡社區，解決公車低底盤及Ｔ型路口的危險，會試辦三個月，讓社區居民學生上班上學都有車子可以搭，方便進出。