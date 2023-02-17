瑞芳金礦山百年事務所 華麗轉身5G大地館

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
黃金博物館內的礦業公司的總辦公室，重新整裝亮相並展出「透視礦山」5G展的大地館 圖／觀天下有線電視提供
黃金博物館內的礦業公司的總辦公室，重新整裝亮相並展出「透視礦山」5G展的大地館 圖／觀天下有線電視提供

新北市立黃金博物館是國內首座礦業遺址型博物館，園區內的展示空間，多為昔日礦山既有設施重新整修後再利用。於去年底重新整裝亮相並展出「透視礦山」5G展的大地館，曾經是歷任礦業公司的總辦公室，具有近百年的歷史，堪稱是金礦山元老級的礦業資產。

去年底開放民眾參觀黃金博物園區內的大地館，曾經是日本礦業株式會社的總辦公室，經過木造、磚造、混凝土造等不同時期的工法整建至今，至少已經有近百年的歷史，目前從大地館一、二樓的窗戶形式、室內階梯扶手等細節處，仍可窺見昔日的建築元素。

1986年臺金公司結束礦山營運的前一年，因為火災之故，二分之一的辦公室被祝融燒毀，僅存的空間在荒廢10幾年後，先是成為黃金博物館的行政中心，今日則成為博物館展示場所5G「大地館」。

黃金博物館館長謝文祥說，目前大地館「透視礦山」展，透過5G技術重現採礦情境，包含VR體驗「深入坑道」、10公尺寬沉浸式互動投影「流金時光」等豐富多元的金礦坑體驗。歡迎民眾造訪博物館之際，不妨放慢腳步，細細品味。

黃金博物館 礦山

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